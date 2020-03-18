الصحة بغزة: 787 مواطناً بالحجر الصحي ووفر لمئة منهم أماكن خاصة

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن عدد المتواجدين في مراكز الحجر الصحي 787 حالة منهم 100 حالة مرضية تم توفير لهم أماكن خاصة.



وأضاف القدرة، وفق قناة (الأقصى): تم تجهيز ألف غرفة للحجر الصحي من إحدى الفصائل الفلسطينية وتجهيز فندق الكومودور، وتم وضع العائدين إلى قطاع غزة ولهم ظروف مرضية مختلفة في فندق الكومودور غرب غزة ومركزي مسقط الصحيين".



وأكمل القدرة: "ما يتوفر في قطاع غزة من إمكانيات صحية يتناسب مع الصدمة الأولى لكورونا إذا تم تسجيل حالات سيتم استيعابها، لدينا سيناريوهات حال ظهرت إصابات في غزة للأماكن التي يمكن أن يوضع فيها المصابين كدفعة أولى وهي معبر رفح وإذا ازداد العدد سيتم توفير مشفى".



واستطرد القدرة: "2700 حالة في الحجر المنزلي لا زالت أوضاعهم الصحية مسيطر عليها ولا يوجد أي إصابة أو أعراض للإصابة من كورونا".



رام الله - دنيا الوطن