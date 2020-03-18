الاحتلال يعتقل مقدسييْن ويستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك للتحقيق معه في مركز القشلة.



وكان الشيخ الكسواني قد دعا لرفع الآذان في الأقصى وإقامة كل الصوات فيه وعدم وقف خطب الجمعة لتفويت الفرصة على الاحتلال بإغلاقه.



وفي القدس أيضاً اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب أمير شويكي من حي الثوري بعد الاعتداء على مجموعة من الشبان بالضرب خلال اقتحام الحي بآليات عسكرية وإغلاق مداخله ومنع مركبات المواطنين من التنقل، كما نقل موقع (حرية نيوز).



كما اقتحمت العشرات من جنود الاحتلال قرية العيساوية واعتقلوا الفتى مجد محمود (14عاما).



وتشهد مدينة القدس تصعيداً اسرائيلياً والسماح لعشرات المستوطنين باقتحامك الأقصى وأداء طقوس تلمودية بالرغم من إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس (كورونا).