ترامب يُعلن خصوعه لفحص (كورونا) عبر "مسحة بلعومية"

وأضاف ترامب: "إننا أمام أسرع تطور بالتاريخ فيما يتعلق باللقاحات سنفعل قانون الدفاع الوطني لمكافحة كورونا وسنتخذ إجراءات مشددة".



وتابع: "زدنا القدرة على إجراء عمليات فحص فيروس كورونا عبر مسحات بلعومية وأنا جربتها بنفسي"، ولفت إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعرض آخر التطورات بشأن تجربة علاج جديد لفيروس كورونا".



وأكمل: "أحرزنا تقدما في التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إنه خضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا، عبر مسحة أخذت من بلعومه.