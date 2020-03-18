ملحم: هناك عينات لفيروس (كورونا) قيد الفحص وسيتم الإعلان عن نتائجها عندما تظهر

ابراهيم ملحم

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى اللحظة، متابعاً: "هناك عينات قيد الفحص سيتم الإعلان عن نتائجها عندما تظهر".



وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: "الحالات الثلاث الأخيرة التي ظهرت في بيت لحم أضاءت ضوءا أحمر بالنسبة للحكومة لكونها لم تكن متأثرة بإصابات من الخارج، بل هي تلحمية المنشأ، وبالتالي كانت الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا".