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شؤون فلسطينية

سكرتاريا الشبيبة وإقليم رام الله والبيرة يشكلون لجان طوارئ لمساندة الحكومة بالمحافظة

سكرتاريا الشبيبة وإقليم رام الله والبيرة يشكلون لجان طوارئ لمساندة الحكومة بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن إقليم حركة فتح في رام الله والبيرة وسكرتاريا حركة الشبيبة الطلابية، تشكيل غرف طوارئ في المناطق التنظيمية في المحافظة، لإسناد الحكومة وإنفاذ تعليماتها في ظل حالة الطوارئ.

وعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن مؤسسات الشبيبة في جامعات ومعاهد المحافظة، اليوم الأربعاء، بمقر مفوضية التعبئة والتنظيم بمدينة البيرة.

وقال مسؤول لجنة الطوارئ في سكرتاريا الشبيبة وعضو لجنة إقليم رام الله والبيرة فادي حماد إن الهدف هو تشكيل لجان متخصصة في الصحة والإعلام والمتابعة الميدانية من قبل المتطوعين، بالإضافة لتشكيل لجنة لمتابعة شؤون طلبة الجامعات، خاصة في السكنات في ظل انقطاعهم عن أهلهم.

وأضاف حماد أن الاجتماع نتج عنه أيضا لجنة لتعزيز التعليم عن بعد، لمساندة الجهود المبذولة وتوفير ما يلزم لهذه العملية بمبادرة من لجنة الشبيبة في الإقليم، وأعلن عن إطلاق حملة لتوفير أجهزة حاسوب محمولة لطلبة من عائلات فقيرة، حيث سيتم تسليم كشوفات بأسماء المتطوعين من خلال أمين سر إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل للمحافظ ليلى غنام.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مركزية للإشراف والمتابعة على هذه اللجان الفرعية، والتواصل مع المناطق، والتي تم تشكيلها بناءً على حملة قامت بها السكرتاريا لتعبئة استمارات للتطوع نفذت بالتعاون مع أقاليم حركة فتح بالمحافظات الشمالية.



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