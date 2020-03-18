الأسرى يبدأون غداً الخميس أولى خطوات التصعيد

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أن يوم غد الخميس سيكون باكورة الخطوات لمواجهة محاولة إدارة السجون سحب منجزات الأسرى بإرجاع وجبة الفطور وإغلاق الأقسام.



ونقل مكتب إعلام الأسرى عن الحركة الأسيرة تأكيدها بأن الاحتلال قرر سحب المياه المقطرة وصابون غسل اليدين وتزويد الأسرى بمياه ملوثة في ظل انتشار وباء كورونا، وحرمانهم من 170 صنفاً من الكانتين، محذرة من أن الأسرى يواجهون الوباء وهجوم إدارة سجون الاحتلال عليهم في ظل أوضاع صحية صعبة.



وكانت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس أكدت أن الاحتلال يستفرد بالأسرى الفلسطينيين، من خلال مصادرة مكتسباتهم، ومنع أصناف عديدة من مواد التعقيم عنهم، وعدم اتخاذ أي إجراء وقائي يحميهم من انتقال الأمراض.