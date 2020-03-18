تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الإسرائيلي حول فيروس (كورونا)

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء الأربعاء، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين والرئيس الفلسطيني محمود عباس.





وحسب القناة، فإن الاتصال الذي جرى بين الرئيسين جاء لبحث أزمة فيروس (كورونا) الذي انتشر في المنطقة، حيث قال ريفلين للرئيس عباس: "يواجه العالم أزمة لا تميز بين شخص وآخر وبين المناطق السكنية".









وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الرئيس عباس تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلن، أعرب فيه عن ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمواجهة أزمة وباء فايروس "الكورونا" المنتشرة على مستوى العالم.

من جانبه رحب الرئيس محمود عباس بهذه المبادرة الداعية لتنسيق الجهود لمواجهة انتشار هذا الوباء الخطير على المنطقة والعالم، وفق الوكالة.

وأضاف ريفلين، بالاتصال الهاتفي: "لذا تعاوننا ضروري لضمان صحة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطن