حقيقة عزل مصر لمدينة شرم الشيخ

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رام الله - دنيا الوطن

نفى وزير الدولة المصري للإعلام، أسامة هيكل، صحة الأنباء التي ترددت حول عزل محافظات داخل مصر حتى الآن، قائلاً: "لا صحة لعزل مدينة شرم الشيخ".



وأضاف هيكل، وفق وكالة (سبوتنك): "السائحون يغادرون حسب جداول برامجهم"، موضحا أن المخالطين لهم من العاملين في الفنادق والبازارات وغيرهم ممن يقيمون خارج المدينة سيظلون بداخلها لمدة 14 يوما عقب مغادرة آخر سائح.



وشهد العالم تغيرات كثيرة منذ ظهور فيروس كورونا في الصين، وشمل ذلك السياحة والطيران والتنقل في الداخل والخارج وحركة التجارة العالمية وأسواق النفط وحتى نمط الحياة اليومي، في الدول التي وصل إليها الفيروس.



وأدى انتشار الفيروس إلى تحول بلاد بأكملها إلى مدن أشباح لا يدخل ولا يخرج منها أحد، ورغم أن عدد المصابين في مصر وصل إلى 196 حالة، فإن الحياة مازالت تسير بشكل طبيعي والسياح يأتون وفق برامجهم المعدة مسبقا، أي أن الحركة السياحية الحالية في مصر لم تتغير حتى الآن.