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شؤون فلسطينية

اشتية يُعلن عن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)

اشتية يُعلن عن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فيروس (كورونا)
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في بيان بث عبر شاشة تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، جملة من القرارات الجديدة، التزاما بحالة الطوارئ السارية في دولة فلسطين.

وقال اشتية، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وعلى ضوء الإصابات الجديدة في محافظة بيت لحم وبعض المناطق الأخرى، وحرصا منا على منع انتشار الأمراض، وبما أن درهم وقاية أهم من قنطار علاج، ولأنه لا يوجد علاج إلا الوقاية، فإنه:

1- من مساء اليوم الساعة العاشرة، يمنع التنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، ويطلب من أهلنا في المدن الثلاثة الالتزام بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها، يُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة. كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم.

2- يجب على كل من هو قيد الحجر المنزلي عدم الخروج من بيته لأن ذلك يعرض أرواح الناس للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.

3- تقليل الحركة بين جميع محافظات الوطن، ولذا:*يطلب من كل وزارة ودائرة رسمية تخفيض حضور موظفيها في مقراتها الرئيسية، وعدم التنقل بين المحافظات إلا للحالات التي يستثنيها الوزير، وتترك لكل مؤسسة رسمية وخاصة آلية تخفيض كادرها البشري.

 تُمنع حركة الباصات بين المحافظات لمنع الاحتكاك والحد من التنقل.

4- يطلب من البلدات والقرى والمخيمات عدم الوصول لمراكز المدن الرئيسية إلا للضرورة القصوى، وبما تراه لجان الطوارئ.

5- يطلب من عمال المستوطنات عدم الذهاب لأماكن عملهم.

6- اعطينا فسحة من الوقت للعمال في إسرائيل لترتيب أمورهم في المبيت بأماكن عملهم، وابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 22 آذار 2020، سوف يمنع دخول أو خروج أيٍ من العمال إلا بعد شهر من تاريخه.

7- تعمل البنوك تحت ظروف حالة الطوارئ، مع تقليص ساعات عملها في جميع المحافظات.

8- يُكلف المحافظون والأجهزة الأمنية بتنفيذ هذه التعليمات كل حسب موقعه ومكانه.

9- اتوجه بالشكر العميق على الوقفة المساندة لشعبنا من قطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات الشبيبة على دعمهم وجهودهم. آملا منهم الوقوف عند احتياجات الفقراء والعائلات المعوزة.

10-أُثني على الجهد الذي تقوم بها الجامعات والمدارس ووزارة التربية والتعليم المتعلقة بتنفيذ برامج التعلم عن بعد، وأدعو إلى خلق برامج تعليمية وتثقيفية وتوعوية لكل من هم بالبيوت من الأطفال والشباب.

11-أُحيي طواقم وزارة الصحة والأجهزة الامنية والتنظيمية والمجتمعية على دورهم الاستثنائي، كما أحيي طواقم الإعلام المحلي والدولي على وقفتهم الملتزمة في نقل المعلومة الصحيحة ومحاربة الشائعات.

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