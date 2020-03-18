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شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يمنع العمال من دخول المستوطنات أو التعامل مع المستوطنين نهائياً

محافظ سلفيت يمنع العمال من دخول المستوطنات أو التعامل مع المستوطنين نهائياً
عمال فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، قراراً بمنع العمال من دخول المستوطنات أو التعامل مع المستوطنين نهائيا، تجنبا لنقل العدوى بفيروس (كورونا).

وبناءً على هذا القرار، وفق بيان صادر عن لجنة الطوارئ في المحافظة، يتم تأجيل دفعات القروض والشيكات للعمال لأربعة أشهر، شريطة الحصول على كتاب من البلدية أو المجلس القروي موجها لفرع البنك يفيد بأن العامل توقف عن العمل  منذ هذا التاريخ، وتتم المصادقة عليه من قبل مديرية العمل والمحافظ، ثم يتم اعتماده من فرع البنك، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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