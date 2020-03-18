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شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تُصدر بياناً مهما بشأن التصدي لفيروس (كورونا)

القوى الوطنية والإسلامية تُصدر بياناً مهما بشأن التصدي لفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ظهر اليوم الأربعاء اجتماعاً طارئاً في مدينة غزة ناقشت خلاله سبل التصدي والوقاية من مخاطر فيروس "كورونا"، وتذليل العقبات أمام مواجهة هذا الفيروس الخطير.

وحسب بيان صحفي صادر عن القوى، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، فإنه بعد نقاش مستفيض من الجميع، أكدت اللجنة على التالي:

-1) تتوجه لجنة المتابعة بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا الصامدة في وجه الحصار والعدوان، وتثمن وتقدر الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارتي الداخلية والصحة والطواقم الطبية والمبادرات المجتمعية الأخرى. وتؤكد اللجنة تضافر وتكاتف جهود الجميع في مواجهة مخاطر المرض وسبل الوقاية منه.

2) تعتبر لجنة المتابعة للقوى أنها في حالة انعقاد دائم كخلية أزمة، لمتابعة كافة تفاصيل تطبيق هذه الإجراءات على الأرض، وبما يضمن السلامة والوقاية للمواطنين.

3) ضرورة توفير جميع الأماكن الملائمة بما فيها الفنادق في خدمة برنامج الحجر الوقائي، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتأهيلها صحياً حسب اشتراطات ومعايير منظمة الصحة العالمية.

4) دعوة الشباب الفلسطيني للتطوع في فرق الإسناد والمؤازرة، وضرورة وضع هذه الفرق في المحافظات الخمس تحت مسئولية وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي الهادفة لنشر الوعي الصحي والبيئي، وتثقيف المواطن بشروط وإجراءات الوقاية وإسناد المجالس البلدية في تعقيم الطرق والأسواق والمرافق العامة، والرقابة على الأسعار والتصدي لحالات الاحتكار بما يؤدي لحماية المواطن.

5) ضرورة التصدي لمروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، وأهمية توحيد الخطاب الإعلامي في مواجهة هذه الاشاعات، وفي دعم برامج التوعية والوقاية من المرض.

6) دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته تجاه القطاع المحاصر، ورفع الحصار فوراً عن كافة الأدوات الطبية ومستلزماتها الوقائية والعلاجية، وتزويد القطاع الصحي بكل المستلزمات من إقامة غرف الحجر والمستشفيات الميدانية، والأجهزة الطبية والمختبرية المطلوبة.

7) دعوة الحكومة وسلطة النقد لإلزام البنوك بقرارها المتعلق بتأجيل أقساط القروض، كما ندعوها إلى صرف المساعدات الطارئة والعاجلة للمواطنين المستفيدين من برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وصرف المساعدات المؤقتة للعاملين المتوقفين عن العمل بسبب حالة الطوارئ (الباعة المتجولين، العاملين في المواصلات العامة والأسواق الشعبية).

8) دعوة القطاع الخاص لمواصلة تحمل مسئولياته الوطنية والإسهام بالمزيد من توفير الاحتياجات المطلوبة والمساهمة فيه، وتحمل التكاليف الاقتصادية والمجتمعية المترتبة على إجراءات مواجهة المرض، مع تقديرنا لكل المساهمات التي تمت حتى هذه اللحظة.

9) دعوة الأونروا لتحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين ومخيماتهم وبيوتهم، باتخاذ الإجراءات الوقائية وتوفير الرعاية الصحية والبيئية لبيوت جموع اللاجئين.

10) تدعو لجنة المتابعة جماهير شعبنا البطل للالتزام بجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية لمواجهة " فيروس كورونا".

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