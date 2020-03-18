حمايل: برغم الاعتقالات.. فتح تعمل يداً بيد مع الحكومة لمواجهة (كورونا)

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خاص دنيا الوطن

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في القدس، على خلفية قيامهم بمبادرة تعقيم الأماكن العامة والمساجد والكنائس في القدس المحتلة داخل البلدة القديمة، وفي أحياء وادي الجوز وسلوان وبلدة العيساوية وغيرها، وذلك لمواجهة خطر فيروس كورونا.



ومن بين المعتقلين أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة، ناصر قوس، الذي اعتقل فجراً بعد مداهمة منزله، وأمين سر حركة فتح في العيساوية ياسر درويش، على حين تم إطلاق سراح عدد آخر من المعتقلين بشرط عدم التقائهم.



وقال الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل: هذا النهج الاحتلال معروف بالنسبة لنا في حركة فتح، وما نقوم به الآن في المسجد الأقصى وغيره، هو سلوك وطني تفاعلت فيه الحركة مع كافة مكونات الشعب الفلسطيني من أجل العمل يد بيد لمواجهة فيروس (كورونا) الذي هدد البلاد والعباد.



وأضاف حمايل لـ"دنيا الوطن": نحن في حركة فتح ومنذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ، كان هناك تعميم على مستوى جميع الأطر التنظيمية بضرورة الوقوف والتكاتف مع الحكومة الفلسطينية وكل قطاعات الشعب الفلسطيني من أجل تخطي هذه الأزمة.