دلال سلامة: مسيرة الطيب عبد الرحيم امتازت بالفكر المسؤول وبث الأمل

وتوفي الطيب عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية من أجل قضية شعبنا.



رام الله - دنيا الوطننعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة المناضل الراحل الطيب عبد الرحيم " أبو العبد" أمين عام الرئاسة، وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح.وقالت سلامة أن الشعب الفلسطيني يفتقد أحد أعمدة النضال الوطني الفلسطيني الذي شهدت له ساحات النضال، ومحطات الفعل السياسي الدبلوماسية والإعلامية والحركية.وأكدت سلامة إلى أن مسيرته تميزت بروح جامعة تبث الأمل وقلب نابض بالمحبة وفكر مسؤول ووطني. مشددة بإرثه وبصماته ودوره العميق فتحاويا ووطنيا وقوميا حاضراً.