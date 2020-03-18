مهداوي: من يخسر عمله يتوجه بشكوى لوزارة العمل..ونصف الراتب بالطوارئ لمصلحة العامل والمُشغل

أشار الناطق باسم وزارة العمل، رامي مهداوي، أن وزارة العمل أبرمت اتفاق عمل مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والنقابات العملية، لإدارة قطاع العمل، والحد من الآثار الاقتصادي المحتملة لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس محمود عباس لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).





وأشار مهداوي لـ"دنيا الوطن" تم الاتفاق على التزام القطاع الخاص الفلسطيني بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات، حيث تم إعطائهم إجازة حتى نهاية شهر مارس، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من قبل المتفقين الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالأثار الناتجة عن حالة الطوارئ.





وأكمل: تم الاتفاق على التزام القطاع الخاص بدفع الأجور عن شهري أذار ونيسان بنسبة 50 % من الأجر بما لا يقل عن 1000 شيكل على أن يدفع المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، ويسري ذلك البند على القطاعات التي تأثرت وتضررت من الأزمة، أو وافقت أو قلصت عملها، والقطاعات التي لم تتأثر واستمر عملها كالمعتاد، ستدفع الأجر حسب الأصول.





وأشار إلى أن أي اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا الاتفاق وبما لا يتعارض مع القانون سيتم احترامه من قبل كافة الأطراف، مضيفاً أنه اِتفَقَ على إنشاء صندوق طوارئ لمعالجة الأثار الناتجة عن حالة الطوارئ بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشأة التي انهار مركزها المالي كاملاً، مؤكداً أن الاتفاق سيسري طيلة الشهرين.





ورداً على أصحاب العمل المعترضين على القرار قال مهداوي: بالأساس ما قمنا به هو عملية توافقية ما بين العامل وصاحب العمل، لأن المادة 38 من قانون العمل تُجبر المُشغل في حالات كحالتنا بدفع الراتب كامل لمدة شهرين، ونحن قمنا بإبرام هذه الرزمة لنمضي قدماً والخروج من هذه الأزمة مع بعضنا البعض.





وأضاف " بعد الخروج من الأزمة سيقوم رب العمل بدفع النصف الآخر من الراتب للعامل، وذلك أفضل من أن يعطيه راتب كامل لشهرين ويستغني عن خدماته، العملية توافقية ما بين العامل ورب العمل".





وحث من خسر عمله خلال فترة الطوارئ الحالية، وتم الاستغناء عن خدماته من قبل أرباب العمل، التوجه إلى وزارة العمل وتقديم شكوى، مؤكداً أن الوزارة وبالتعاون مع ذوي الاختصاص، ستقوم بمتابعة الأمر، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالإعلان عن أرقام ساخنة للحديث بشكل مباشر من الموظفين.



