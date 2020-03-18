شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تنعي أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم

الجبهة الشعبية تنعي أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم
شعار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نعى المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رحيل أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم.

وقال المكتب السياسي للجبهة الشعبية "نتقدم من أعضاء اللجنة المركزية وعموم أعضاء حركة فتح وعائلة عبد الرحيم، بخالص التعازي على رحيل الأخ المناضل الوطني الكبير الطيب عبد الرحيم، الذي ساهم بتجربته النضالية الطويلة على تعزيز حضور ومكانة القضية الوطنية"

وأوضحت برحيل الطيب عبد الرحيم، يفقد الشعب الفلسطيني مناضلاً لم يبتعد إسمه في أذهان شعبنا عن سيرة والده الشهيد عبد الرحيم محمود، وقصائده الوطنية التي لاتزال تُلهب المشاعر، وتُعلي من مكانة الحقوق وقيم النضال ضد الاحتلال.

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