مؤسسات حقوقية تطالب الإحتلال بتوفير مستلزمات طبية لقطاع غزة لمواجهة(كورنا)





ودعت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمه للتغلب على (كورونا) في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم قيام الإحتلال بمسئولياته على هذا الصعيد وفقاً للقانون الدولي.









المحتلة المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة هذا الوباء.





وأشارت إلى أن الإحتلال ملزم بتوفير الرعاية الطبيّة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة الأمراض المُعدية والأوبئة، استناداً لنص المواد (56,55) من اتفاقية جنيف الرابعة.





وطالبت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي بإنفاذ قراراته وتوصياته المتعلقة بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة بشكلٍ فوري.

ودعت الأطراف السامية بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الرعاية الطبيّة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة الأمراض المُعدية والأوبئة.







رام الله - دنيا الوطنأكد مركز حماية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي مشترك مع مؤسسات حقوقية، والذي عُقد اليوم الأربعاء، أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تتحملمسؤولية توفير المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة فيروس (كورونا)،وقالت المؤسسات الحقوقية أن "ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وتحديداً فيما يتعلق بمسئولياتها القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع تفشي جائحة (كورونا)في صفوفهم، تتسم بالعنصرية وتنطوي على مخالفة صريحة لإلتزاماتها القانونية، و تضع القيود أمام إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لمنع انتشار (كورونا) في قطاع غزة.وأوضحت المؤسسات الحقوقية أن قواعد القانون الدولي الإنساني لاسيّمااتفاقيات جنيف تفرض التزامات قانونية على السلطة القائمة بالإحتلال تجاهسكان الأراضي المحتلة توجب على تلك السلطات تزويد الأراضي الفلسطينيةو طالبت منظمة الصحة العالمية بتوفير أجهزة فحص اضافية، حتى يتسنى للجهات الطبية احتواء الفايروس.