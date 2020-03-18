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الجزائر تشهد إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر تشهد إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، الأربعاء، اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ مجموع الإصابات المؤكدة في الجزائر 67 حالة، توفي من بينها خمسة أشخاص، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن مساء الثلاثاء، حظر التجمعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجد، في بلد شهد خلال السنة الماضية حراكا احتجاجيا غير مسبوق.

وعدد تبون في خطاب متلفز جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها "غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة وكذا منع التجمعات والمسيرات، كيفما كان شكلها، وتحت أي عنوان كانت".

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر، غلق كل المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، وذلك بعدما كان قد تم غلق المدارس والجامعات وتوقيف المنافسات الرياضية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي أن "لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة وغلق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان".

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