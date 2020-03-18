نتنياهو يعلن عن سلسلة تدابير أخرى لمكافحة (كورونا)





وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوانه: إنه "سيتم أولًا تعزيز القدرة على اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بالفيروس، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية، التي بإمكانها رصد أشخاص، خالطوا مرضى؛ وثانيًا سيتم توسيع رقعة فحص المواطنين، لتشخيص إصابتهم أم لا من خلال إجراء ثلاثة آلاف فحص يوميًا.





وأشار نتنياهو، إلى أنه سيتم دعم مقدرة المستشفيات على استيعاب المصابين، بتزويدهم بألف جهاز تنفسي آخر.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، عن سلسلة من التدابير الاحترازية الجديدة؛ لمكافحة فيروس (كورونا).