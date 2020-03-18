دولي

نتنياهو يعلن عن سلسلة تدابير أخرى لمكافحة (كورونا)

نتنياهو يعلن عن سلسلة تدابير أخرى لمكافحة (كورونا)
بنيامين نتنياهو زعيم حزب (الليكود)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، عن سلسلة من التدابير الاحترازية الجديدة؛ لمكافحة فيروس (كورونا). 

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، قال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوانه: إنه "سيتم أولًا تعزيز القدرة على اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بالفيروس، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية، التي بإمكانها رصد أشخاص، خالطوا مرضى؛ وثانيًا سيتم توسيع رقعة فحص المواطنين، لتشخيص إصابتهم أم لا من خلال إجراء ثلاثة آلاف فحص يوميًا. 

وأشار نتنياهو، إلى أنه سيتم دعم مقدرة المستشفيات على استيعاب المصابين، بتزويدهم بألف جهاز تنفسي آخر.

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