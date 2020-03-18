اشتية يُشيد بأداء اللجنة الإعلامية للطوارئ والبث المشترك حول (كورونا)

أشاد رئيس الوزراء، محمد اشتية، بالدور الذي تقوم به وزارة الإعلام، على صعيد توحيد بث محطات الإذاعة والتلفزيون الوطنية، والمواقع الإلكترونية، في موجتي بث مشترك، انطلاقاً من مدينتي الخليل ونابلس، والتي انضم إليها عشرات الإذاعات والتلفزيونات الوطنية، ضمن إطار شراكة حقيقية في هذه الأزمة.





وشدد رئيس الوزراء، على أهمية دور الوزارة في خلق قواعد ومنصات إعلامية في كافة محافظات الوطن؛ لتوحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني، وتعزيز دور الإعلام المحلي في نقل روايته الرسمية، وتصميم خطاب توعوي، يلامس كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.





وثمن اشتيه، انتظام الإعلام الوطني بهذه التجربة، التي قدمت فلسطين في إطار قيادي، وقادر على إدارة الأزمات، ما يؤكد على استحقاقها الأممي؛ لتكون دولة مستقلة، وذات سيادة.





وكان اشتية، وجه التحية إلى كافة الصحفيين والصحفيات في وسائل الإعلام، الذين يبذلون جهداً جباراً في مواجهة المرحلة، كما خص اللجنة الإعلامية للطوارئ بإشادته، مثمناً الدور الإعلامي والاستراتيجي، الذي قامت به خلال هذه الأزمة، والذي ساهم بتعزيز جهوزية دولة فلسطين.





وذكر، هذا الدور لا يقتصر على توحيد الخطاب الإعلامي فقط، بل ساهم في توحيد توجهات الشعب الفلسطيني؛ للالتزام بالقرارات الحكومية، واتخاذ سبل الوقاية، والعمل على توفير المعلومات درءاً للشائعات، انطلاقا من مبدأ الشفافية والمسؤولية الوطنية.





ومن جهته، أعرب رئيس اللجنة الإعلامية للطوارئ، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم عن بالغ تقديره لجهود الإعلاميين، ومهنيتهم العالية.





وأشاد بما تقوم به اللجنة، ودور وزارة الإعلام، التي عملت على تشكيل روافع إعلامية؛ لإجراءات الحكومة، في مواجهة هذه الجائحة.







وأكد على أن اللجنة الإعلامية للطوارئ، تعمل على مدار الساعة في المتابعة والرصد، وتقديم كافة المعلومات، ووضع الإعلام والمواطنين في كافة التطورات أولاً بأول، كما ثمن جهود الوزارة في تنظيم البث المشترك، الذي يعتبر أحد أذرع اللجنة، وساهم في ضبط إيقاع الخطاب في هذه المرحلة.

رام الله - دنيا الوطن