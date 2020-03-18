رشدي وادي يُطالب بتخفيض الأعباء والمطالبات المالية للعمال وأصحاب الشركات

وشدد وادي، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة غزة في مقر الوزارة، على ضرورة تظافر جهود الجميع لدعم شريحة العمال، خاصة فيما يتعلق بخلوات الطرف، داعياً لتسهيل كافة الإجراءات أمام رجال الأعمال والتجار ومؤسسات القطاع الخاص؛ للنهوض بالاقتصاد الوطني في قطاع غزة.





وفي سياق آخر، أكد وادي، أن السلع والبضائع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق، رغم الإعلان عن إغلاق المعابر، بسبب انتشار فيروس (كورونا).





وقال: إن طواقم حماية المستهلك، تراقب الأسواق، وتعمل على مدار الساعة؛ لضمان توفر السلع والمواد الغذائية.





من جهته، أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية، قرر إعفاء العمال من رسوم عضوية الغرفة، تخفيفاً عنهم في ظل هذه الظروف الصعبة.





وتم خلال الاجتماع مناقشة التجهيزات الحالية، لإقامة أرض المعارض في المنطقة الوسطى، وبحث آخر المستجدات حول مشروع المنطقة الصناعية الحرفية، شرق غزة.











رام الله - دنيا الوطنطالب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، د. رشدي وادي، غرفة تجارة وصناعة غزة، بتخفيض الأعباء والمطالبات المالية الخاصة بخلوات الطرف، للعمال، وأصحاب الشركات، والتجار.