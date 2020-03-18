جامعة فلسطين تُعلن عن بدء التعليم الإلكتروني للكليات الأدبية

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جامعة فلسطين في غزة، عن بدء التعليم الإلكتروني في الكليات الأدبية، وهي (كلية إدارة المال والأعمال، كلية الإعلام، وكلية التربية، والدبلوم المتوسط، وكلية الحقوق) وأنها ستتابع بخطة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، حول المساقات العملية والتدريب الميداني للكليات الأدبية.





وأكدت الجامعة على إلتزامها بالمرسوم الرئاسي، والذي يقضي بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، إثر ظهور إصابات بفيروس (كورونا).





وقالت: "على جميع الطلبة متابعة صفحاتهم من خلال برنامج (اليوبينار) الذي يلبي جميع المتطلبات الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية عقد الامتحانات لاحقًا.





وذكرت الجامعة، بأن طلبة الكليات العلمية يمكنهم متابعة متطلبات الجامعة في المرحلة الحالية إلكترونياً، موضحةً أنه بإمكان الطلبة تسديد الرسوم الدراسية، عبر فروع بنك فلسطين.







ونوهت الجامعة، إلى أنه في حال وجود أيّ مشكلة تواجه الطلبة، يمكنهم التواصل مباشرة مع عمداء كلياتهم؛ للحفاظ على سلاسة التعليم.