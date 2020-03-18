الصحة بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة: إنها أقامت مركزاً للحجر الصحي في (معبر رفح) يحتوي على 54 غرفة بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية، وهو مخصص فقط للعائدين لقطاع غزة من الدول المصنفة الموبوءة.وأشار التقرير اليومي الصادر عن مركز المعلومات الصحي الفلسطيني، إلى أن الوزارة، أصدرت إقراراً بتعهد إجراء حجر منزلي لجميع العائدين بتاريخ 3/3/2020 لاستكمال مدة 14 يوماً والذين بلغ عددهم 2778 حالة، وتم تكليف لجنة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ الحجر المنزلي، ومن يخالف يضع نفسه تحت طائلة القانون.وأضاف التقرير، تمت إقامة مراكز حجر صحي احترازية للعائدين إلى قطاع غزة منذ منصف شهر آذار/ مارس الحالي حيث بلغ عدد المستضافين فيها 240 مستضافاً، لم تظهر عليهم أعراض المرض حتى اللحظة، وتم توفير طاقم طبي للمتابعة الصحية، وتوفير الأدوية لهم كما أقيم مركز صحي مسقط (قيزان النجار) لاستقبال الحالات المرضية القادمة عبر المعابر، لكنها تحتاج إلى رعاية صحية تخصصية.يذكر، أن وزارة الصحة، قامت بتجهيز مستشفى ميداني لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس على (معبر رفح) يتسع لـ 38 حالة قابل للاتساع، ومجهز بأقسام مبيت، وعناية مركزة، ومختبر، وأشعة.