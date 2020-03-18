شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية

الصحة بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة: إنها أقامت مركزاً للحجر الصحي في (معبر رفح) يحتوي على 54 غرفة بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية، وهو مخصص فقط للعائدين لقطاع غزة من الدول المصنفة الموبوءة.

وأشار التقرير اليومي الصادر عن مركز المعلومات الصحي الفلسطيني، إلى أن الوزارة، أصدرت إقراراً بتعهد إجراء حجر منزلي لجميع العائدين بتاريخ 3/3/2020 لاستكمال مدة 14 يوماً والذين بلغ عددهم 2778 حالة، وتم تكليف لجنة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ الحجر المنزلي، ومن يخالف يضع نفسه تحت طائلة القانون.

وأضاف التقرير، تمت إقامة مراكز حجر صحي احترازية للعائدين إلى قطاع غزة منذ منصف شهر آذار/ مارس الحالي حيث بلغ عدد المستضافين فيها 240 مستضافاً، لم تظهر عليهم أعراض المرض حتى اللحظة، وتم توفير طاقم طبي للمتابعة الصحية، وتوفير الأدوية لهم كما أقيم مركز صحي مسقط (قيزان النجار) لاستقبال الحالات المرضية القادمة عبر المعابر، لكنها تحتاج إلى رعاية صحية تخصصية.

يذكر، أن وزارة الصحة، قامت بتجهيز مستشفى ميداني لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس على (معبر رفح) يتسع لـ 38 حالة قابل للاتساع، ومجهز بأقسام مبيت، وعناية مركزة، ومختبر، وأشعة.


أخبار ذات صلة

الجبهة الشعبية تنعي أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم

الجبهة الشعبية تنعي أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم

مؤسسات حقوقية تطالب الإحتلال بتوفير مستلزمات طبية لقطاع غزة لمواجهة(كورنا)

مؤسسات حقوقية تطالب الإحتلال بتوفير مستلزمات طبية لقطاع غزة لمواجهة(كورنا)

اشتية يُشيد بأداء اللجنة الإعلامية للطوارئ والبث المشترك حول (كورونا)

اشتية يُشيد بأداء اللجنة الإعلامية للطوارئ والبث المشترك حول (كورونا)

الأوقاف بغزة تُوجه رسائل وإرشادات مهمة للمتواجدين في الحجر الصحي

الأوقاف بغزة تُوجه رسائل وإرشادات مهمة للمتواجدين في الحجر الصحي

رشدي وادي يُطالب بتخفيض الأعباء والمطالبات المالية للعمال وأصحاب الشركات

رشدي وادي يُطالب بتخفيض الأعباء والمطالبات المالية للعمال وأصحاب الشركات

جامعة فلسطين تُعلن عن بدء التعليم الإلكتروني للكليات الأدبية

جامعة فلسطين تُعلن عن بدء التعليم الإلكتروني للكليات الأدبية

الخارجية والمغتربين تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين

الخارجية والمغتربين تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين

بيان حركة حماس حول وفاة &#34;الطيب عبد الرحيم&#34;

بيان حركة حماس حول وفاة "الطيب عبد الرحيم"

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تنعي أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم

الجبهة الشعبية تنعي أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم

مؤسسات حقوقية تطالب الإحتلال بتوفير مستلزمات طبية لقطاع غزة لمواجهة(كورنا)

مؤسسات حقوقية تطالب الإحتلال بتوفير مستلزمات طبية لقطاع غزة لمواجهة(كورنا)

اشتية يُشيد بأداء اللجنة الإعلامية للطوارئ والبث المشترك حول (كورونا)

اشتية يُشيد بأداء اللجنة الإعلامية للطوارئ والبث المشترك حول (كورونا)

الأوقاف بغزة تُوجه رسائل وإرشادات مهمة للمتواجدين في الحجر الصحي

الأوقاف بغزة تُوجه رسائل وإرشادات مهمة للمتواجدين في الحجر الصحي

رشدي وادي يُطالب بتخفيض الأعباء والمطالبات المالية للعمال وأصحاب الشركات

رشدي وادي يُطالب بتخفيض الأعباء والمطالبات المالية للعمال وأصحاب الشركات

جامعة فلسطين تُعلن عن بدء التعليم الإلكتروني للكليات الأدبية

جامعة فلسطين تُعلن عن بدء التعليم الإلكتروني للكليات الأدبية

الصحة بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية

الصحة بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية

الخارجية والمغتربين تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين

الخارجية والمغتربين تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين

منوعات

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة &#34;كورونا&#34;

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة "كورونا"

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

متابعة لصبا مبارك: &#34;استري نفسك&#34;.. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

متابعة لصبا مبارك: "استري نفسك".. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: &#34;كلامك جارح في حقي &#34;

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: "كلامك جارح في حقي "

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

&#34;كورونا&#34; توقف تصوير&#34;الهيبة 4&#34;.. فما مصير دراما رمضان 2020؟

"كورونا" توقف تصوير"الهيبة 4".. فما مصير دراما رمضان 2020؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

بعد إعلان وفاته... &#34;توم هانكس&#34; ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

بعد إعلان وفاته... "توم هانكس" ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

عربي

لبنان يُسجل وفاة و13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجل وفاة و13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

كورونا يُعلّق الاحتجاجات في ساحة التحرير بالعراق

كورونا يُعلّق الاحتجاجات في ساحة التحرير بالعراق

مصر.. عدوى (كورونا) تنتقل إلى أطفال من أبيهم الذي توفي بالفيروس

مصر.. عدوى (كورونا) تنتقل إلى أطفال من أبيهم الذي توفي بالفيروس

الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء

الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء