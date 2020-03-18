رسمياً.. ترشيح ترامب لرئاسة ثانية عن الحزب الجمهوري

وتمكن ترامب من تجاوز عتبة الأصوات التي تؤهله لنيل الترشيح، قبل انقضاء نصف محطات الانتخابات التمهيدية.



وأعلن سياسيون منافستهم لترامب، لكن كلاً من الجمهوريين والديمقراطيين، يمنحون تقليدياً من يفوز بالرئاسة فرصة البقاء في المنصب لفترة ثانية.



ويسعى الديمقراطيون، لعرقلة فوز ترامب، ويتنافس بيرني ساندرز، وجو بايدن على ترشيح الحزب لمواجهته.



رام الله - دنيا الوطنأصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشح من قبل الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، المقررة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وقالت رئيسة الحزب الجمهوري، رونا ماكدانيل في تغريدة على (تويتر): "تهانينا لدونالد ترامب، على حصوله رسمياً على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".وأضافت: أن "ولايته فلوريدا منحته لتوها عدد المندوبين، الذين يحتاج إليهم".وتابعت: "حزبنا متحد، حركتنا المتجذرة مفعمة بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".