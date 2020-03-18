بيان حركة حماس حول وفاة "الطيب عبد الرحيم"

الطيب عبد الرحيم

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم، الذي توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز (76 عامًا).



وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، حسام بدران: "نتقدم بالتعازي القلبية للإخوة في حركة (فتح) بوفاة الأخ المناضل الطيب عبد الرحيم محمود (أبو العبد)، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 76 عامًا".



وأضاف بدران "نتقدم بالتعازي لعائلة المرحوم وآله وذويه، وعموم أهالي بلدة عنبتا الكرام، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جنانه".