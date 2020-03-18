الصحة بغزة تُشكل لجاناً حكومية وأهلية لتعزيز إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، على اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية المتتابعة، في إطار جهوزيته، واستعدادها على كافة المستويات؛ لمواجهة فيروس (كورونا).



وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الوزارة شكلت عدة لجان منها: لجان حكومية ومركزية واستشارية، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية؛ لمواجهة فيروس (كورونا) واتخاذ الإجراءات الاحترازية.



وأضاف القدرة، أنه تم تفعيل لجان الطوارئ الصحية في المحافظة، ولجان مكافحة العدوى في المستشفيات، والمرافق الصحية الحكومية والأهلية و(أونروا)، إضافة إلى التنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الأهلي، ضمن جهود الوازرة في تعزيز الإجراءات الوقائية.