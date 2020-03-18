الأوقاف: استمرار تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة بكافة المساجد بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، استمرار تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في كافة المساجد، بشكل مؤقت؛ بسبب بفيروس (كورونا).وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "عملًا بمقاصد الشريعة الإسلامية، في حفظ النفس، ومنعًا لانتشار فيروس (كورونا)، والتزامًا بمسؤولياتنا، واستنادًا إلى فتوى مجلس الافتاء الأعلى، وتنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة، والجهات المختصة، ووقاية للمجتمع، نُعلن عن استمرار تعليق اقامة صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة، في كافة المساجد، بشكل مؤقت، حتى زوال أسباب التعليق".وأضافت "بناء على ما يستجد ندعو المصلين إلى المحافظة على أداء الصلاة في بيوتهم، وأن يُكثروا من الاستغفار، والتوجه إلى الله وتعالى بالدعاء، لصرف الوباء، ودفع البلاء، والسلامة والعافية للجميع".