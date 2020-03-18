شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُطالب بالافراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن

هيئة الأسرى تُطالب بالافراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، بضرورة الإفراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، نظراً لكون تلك الفئات الأكثر ضعفاً، وعرضةً لمضاعفات هذا الفيروس، "في حال وصل داخل المعتقلات لا قدر الله".

وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الأسرى يعيشون حالة من التوتر والقلق على حياتهم ومصيرهم، وذلك لأن الأقسام التي يقبعون بداخلها، تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، فمعظم أقسام السجون قديمة ومكتظة ومغلقة.

وأضافت، أن إدارة معتقلات الاحتلال، تمعن بانتهاك الأسرى بشكل صارخ،  فهي لا تكتفي بزجهم بظروف وأوضاع اعتقالية قاسية للغاية، بل تحرمهم أيضاً من وسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما أنها لم تقدم للأسرى أية إرشادات، تمكنهم من المساهمة في إجراءات الوقاية من هذا الفيروس، وخاصة للأسرى القاصرين، نظراً لصغر سنهم.

وناشدت هيئة الأسرى مجدداً، منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال؛ لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة، التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين المعتقلين، وبالتالي انقاذ حياتهم.

يذكر، أن عدد الأسرى المحتجزين حالياً في سجون الاحتلال يصل إلى قرابة (5000) أسير وأسيرة، من بينهم (180) طفلاً، و(700) أسير، يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم أكثر من (200) يعانون من أمراض مزمنة، ومن ذوي المناعة الصحية المتهالكة.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية

الصحة بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية

الصحة بغزة تُشكل لجاناً حكومية وأهلية لتعزيز إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُشكل لجاناً حكومية وأهلية لتعزيز إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا)

الأوقاف: استمرار تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة بكافة المساجد بسبب (كورونا)

الأوقاف: استمرار تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة بكافة المساجد بسبب (كورونا)

الصحة بغزة تُجري 49 فحصاً وتُؤكد قطاع غزة خالٍ من (كورونا)

الصحة بغزة تُجري 49 فحصاً وتُؤكد قطاع غزة خالٍ من (كورونا)

الاقتصاد بغزة: ندعو أصحاب المصانع والمخابز لتقديم مساعدات لمراكز الحجر الصحي

الاقتصاد بغزة: ندعو أصحاب المصانع والمخابز لتقديم مساعدات لمراكز الحجر الصحي

زكارنة يُحذر من الأسماء الوهمية.. ويؤكد: لا يُوجد متحدث باسم الموظفين

زكارنة يُحذر من الأسماء الوهمية.. ويؤكد: لا يُوجد متحدث باسم الموظفين

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا) لنحو خمسة آلاف شخص

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا) لنحو خمسة آلاف شخص

فصائل المقاومة: شكلنا طواقم تطوعية لحماية الجبهة الداخلية في ظل (كورونا)

فصائل المقاومة: شكلنا طواقم تطوعية لحماية الجبهة الداخلية في ظل (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية

الصحة بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة الصحية

الصحة بغزة تُشكل لجاناً حكومية وأهلية لتعزيز إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُشكل لجاناً حكومية وأهلية لتعزيز إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا)

هيئة الأسرى تُطالب بالافراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن

هيئة الأسرى تُطالب بالافراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن

زكارنة يُحذر من الأسماء الوهمية.. ويؤكد: لا يُوجد متحدث باسم الموظفين

زكارنة يُحذر من الأسماء الوهمية.. ويؤكد: لا يُوجد متحدث باسم الموظفين

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا) لنحو خمسة آلاف شخص

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا) لنحو خمسة آلاف شخص

حواتمة: قدمنا رؤية وطنية لمجابهة صفقة ترامب وتقويض أسسها

حواتمة: قدمنا رؤية وطنية لمجابهة صفقة ترامب وتقويض أسسها

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

منوعات

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة &#34;كورونا&#34;

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة "كورونا"

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

متابعة لصبا مبارك: &#34;استري نفسك&#34;.. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

متابعة لصبا مبارك: "استري نفسك".. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: &#34;كلامك جارح في حقي &#34;

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: "كلامك جارح في حقي "

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

&#34;كورونا&#34; توقف تصوير&#34;الهيبة 4&#34;.. فما مصير دراما رمضان 2020؟

"كورونا" توقف تصوير"الهيبة 4".. فما مصير دراما رمضان 2020؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

بعد إعلان وفاته... &#34;توم هانكس&#34; ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

بعد إعلان وفاته... "توم هانكس" ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

عربي

لبنان يُسجل وفاة و13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجل وفاة و13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

كورونا يُعلّق الاحتجاجات في ساحة التحرير بالعراق

كورونا يُعلّق الاحتجاجات في ساحة التحرير بالعراق

مصر.. عدوى (كورونا) تنتقل إلى أطفال من أبيهم الذي توفي بالفيروس

مصر.. عدوى (كورونا) تنتقل إلى أطفال من أبيهم الذي توفي بالفيروس

الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء

الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء