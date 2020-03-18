الصحة بغزة تُجري 49 فحصاً وتُؤكد قطاع غزة خالٍ من (كورونا)

وبحسب الوزارة، فقد تم اتخاذ إجراءات احترازية للحد والوقاية من فيروس (كورونا) في قطاع غزة، وخصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار، والإبلاغ عن أي تطورات صحية بين العائدين لقطاع غزة، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، من تاريخ وصولهم.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغرة، إنها أجرت 49 فحصاً مخبرياً بمختبرها المركزي، أظهرت جميعها، خلو قطاع غزة من فيروس (كوفيد- 19) والمعروف بـ (كورونا).وأوضح المسؤول المباشر عن فحص العينات بالمختبر المركزي، هاني المقيد، اليوم الأربعاء، أن الكوادر الطبية المخبرية، استجابت لقرار الوزارة بتوسيع إجراء الفحوصات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتطورة المتبعة للوقاية من الفيروس، الذي يمثل وباءً عالمياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.وأكد المقيد، أن الأجهزة الطبية الخاصة بفحص (كورونا)، تعمل بكفاءة عالية، وأن الفحوصات، تتم وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى توافر المواد المخبرية الخاصة بفحص فيروس (كورونا) في قطاع غزة، داخل المختبر المركزي.وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقتٍ سابق، توسيع دائرة الفحوصات للعائدين، الذين تظهر عليهم أعراض المرض، إلى جانب الحالات المحلية المصابة بالتهابات رئوية حادة، وذلك ضمن توسيع رقعة الإجراءات الاحترازية.