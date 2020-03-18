الاقتصاد بغزة: ندعو أصحاب المصانع والمخابز لتقديم مساعدات لمراكز الحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الاقتصاد، بغزة، مؤسسات القطاع الخاص، وأصحاب الشركات والمصانع والمخابز إلى تقديم مساعدات عاجلة لمراكز الحجر الصحي.



وأهابت الوزارة في بيان صحفي، بأصحاب الشركات والقطاع الخاص؛ لأخذ دورهم وتحمل مسوؤلياتهم والمساهمة الفاعلة والعاجلة في تقديم مساعدات إغاثية وغذائية عاجلة لمراكز الحجر الصحي.



ودعت إلى تقديم هذه المساعدات لوزارة الشؤون الاجتماعية، التى ستقوم بتوزيعها على المراكز.



وقالت الوزارة: إن عدداً من أصحاب الشركات والمصانع ومؤسسات القطاع الخاص والمخابز، قاموا بتوفير مواد إغاثية وغذائية للمراكز.