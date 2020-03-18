زكارنة يُحذر من الأسماء الوهمية.. ويؤكد: لا يُوجد متحدث باسم الموظفين

بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية

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رام الله - دنيا الوطن

قال بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية: "لا يوجد جهة تتحدث باسم الموظفين، سوى الجسم الذي انتخبه الموظفون ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية"، جاء ذلك رداً على تصريحات من المكتب الحركي للوزارات، يطالب الحكومة بالخصم من رواتب الموظفين.



وأضاف زكارنة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن الموظفين المدنيين والعسكريين، جيش الحكومة في مواجهة فيروس (كورونا) وهذا ما يثبتونه يومياً، وإن حياتهم في خدمة وطنهم، موضحاً أنهم عندما يقررون شيئاً، يخرج القرار من جسمهم المنتخب، وليس من جسم غريب عنهم، موضحاً ألا علاقة للموظفين الحكومين، بما يسمى المكتب الحركي للوزارات، ولا يحق لهم لا من قريب ولا من بعيد، التحدث باسم الموظفين أو الخصم من رواتبهم".



وحذّر زكارنة، المكتب الحركي للوزارت، من زج نفسه بأمور لا علاقة له بها، قائلاً: هذا مكتب وهمي لم يختره أو ينتخبه أحد، حتى من الفتحاويين، وليس من حقه التحدث باسم الموظفين، مشدداً أننا كموظفين نرفض رفضاً واضحاً، هذا الجسم الغريب عنا، ولا نتعامل معه، ولا علاقة للموظفين بقراره.



وبين زكارنة، أن قرار الموظفين، يتخذه جسمهم المنتخب، عندما يُطلب منه ذلك، قائلاً: "إن من يتحدث باسم الموظفين، يزور الحقائق، وسنرد عليه في المرات المقبلة بطريقة مختلفة، ومن يحاول تلميع صورته على حساب الموظف الحر، عليه أن يعرف أن نار الموظفين وغضبهم ستحرقه.