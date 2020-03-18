شؤون فلسطينية

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا) لنحو خمسة آلاف شخص

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا) لنحو خمسة آلاف شخص
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كثفت دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة، جهودها التوعوية؛ للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) على مستوى محافظات قطاع غزة، مؤكدة من خلالها على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة التي تشمل: المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم، والأنف عند السعال والعطس.

وأوضح  معين الكريري، مدير دائرة التثقيف وتعزيز الصحة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الدائرة، تواصل جهودها في توعية كافة شرائح المجتمع بفيروس (كورونا)، حيث تم تنفيذ 60 لقاء استفاد منها ما يقارب (5) آلاف شخص من مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية والمجتمعية إلى جانب تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية للعائدين إلى قطاع غزة، وتقديم الإرشادات والتعليمات الوقائية لهم.

وأكد، أن اللقاءات، تهدف إلى تحسين مستوى الصحة لدى المواطنين بقطاع غزة، وتعزيز الوعي الصحي لديهم من خلال توضيح أعراض الإصابة بفيروس (كورونا)، ومن أبرزها: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور الأعراض إلى التهاب رئوي، لافتاً إلى أنه قد تسبب العدوى مضاعفات حادة لمن يعانون ضعفًا في الجهاز المناعي، أو أمراضًا مزمنة، والمسنين.

وأشار الكريري، الى أن دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة، أصدرت نحو 122 ألف بروشور تثقيفي، و200 بوستر توعوي خاص بفيروس (كورونا) وتوزيعهم على كل من وزارة الصحة، ووكالة الغوث، والخدمات الطبية والمؤسسات الأهلية.

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