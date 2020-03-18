بريطانيا: إذا مات 20 ألف شخص بـ (كورونا) جيد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد باتريك فالانس، المستشار العلمي للحكومة البريطانية، أن إجراءات بلاده ضد فيروس (كورونا) تهدف لألا يتجاوز عدد الوفيات 20 ألفاً، بينما يحذر خبراء من أن هذا العدد قد يبلغ 250 ألفاً.



وقال فالانس، للجنة الصحة العامة في البرلمان البريطاني، وفق ما نقلته عنه وكالة (بي بي سي): إن "المقياس العقلاني" المعتمد على تقديرات التصور البياني، الذي وضعته حكومة البلاد، يشير إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس في المملكة المتحدة يبلغ حاليا 55 ألفاً في الوقت الذي تفيد فيه المعطيات الرسمية، بتسجيل 1543 حالة مؤكدة.



وأوضح فالانس، رداً على سؤال حول حصيلة الوفيات المحتملة: "خفض هذا العدد إلى مستوى 20 ألفاً وأقل، في حال تمكنا من فعل ذلك، سيكون نتيجة جيدة من وجهة نظر أملنا حول الحدود المحتملة، التي يمكن أن يصل إليها هذا التفشي".



وأضاف: "هذا الأمر لا يزال مرعباً، وهذا عدد هائل للوفيات، كما يمثل كل ذلك ضغوطاً ضخمة على خدمات الصحة".