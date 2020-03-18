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لبنان يُسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع العدد الإجمالي لعدد الحالات المصابة بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 133 حالة. 

ووفق (سكاي نيوز)، فقد قررت الحكومة اللبنانية، إنشاء صندوق خاص لقبول التبرعات؛ لمواجهة أزمة انتشار فيروس (كورونا) في البلاد، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق؛ لمواجهة الارتفاع الكبير غير المبرر في أسعار السلع، جراء الأزمة الاقتصادية، وإغلاق المؤسسات على خلفية انتشار (كورونا).

وقال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، خلال اجتماع الحكومة الذي عقد بالأمس، إن هاجس فيروس (كورونا) أصبح يتحكم بأولويات الحكومة وأولويات الناس، مشدداً في الوقت ذاته، على أن الحكومة، تقوم بواجباتها لحماية اللبنانيين من دون تقصير، وتعمل للحد من انتشار هذا الفيروس، واصفاً نتائج الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من انتشار الفيروس بأنها جيدة.

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