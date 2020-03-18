كورونا يُعلّق الاحتجاجات في ساحة التحرير بالعراق

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد نشطاء الاحتجاج في ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، تعليق فعالياتهم الاحتجاجية مع الاحتفاظ بتواجد جزئي في الساحة، لمنع انتشار فيروس (كورونا).



وسجل العراق، حتى الثلاثاء، 154 إصابة بالفيروس، بينهم 11 وفاة.



وقال معتصمو ساحة التحرير، في بيان، إنه "تقرر تعليق التواجد في ساحة التحرير بشكل جزئي، بحيث لن يكون هناك تجمعات كبيرة، مع إيقاف كافة الفعاليات الخاصة، كالمسيرات والأنشطة الثقافية داخل الساحة وخارجها، حتى انتهاء أزمة كورونا".



يشار إلى أنه يتزامن هذا الإعلان مع بدء حظر شامل للتجوال، أعلنت السلطات فرضه من مساء الثلاثاء وحتى 23 آذار/ مارس الجاري، لمنع تفشي الفيروس القاتل.