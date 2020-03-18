دولي

روسيا: طالبة مصرية و19 صينياً في الحجر الصحي بسبب (كورونا)

روسيا: طالبة مصرية و19 صينياً في الحجر الصحي بسبب (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، عن وضع طالبة مصرية و19 مواطناً صينياً في الحجر الصحي بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس (كورونا).

ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) فإن بياناً صدر عن المكتب الصحفي للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك، قالت فيه: "تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين، يحملون تصريح إقامة في روسيا، ويعيشون في منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون في مستوصف لعلاج مرض السل".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يوجد في مركز الحجر الصحي 19 مواطناً من جمهورية الصين الشعبية وطالبة من مصر، موضحة أنه وفقاً للإجراءات الوقائية، تم استقبالهم في المطار من قبل موظفي الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، وقياس درجة الحرارة، والتأكد من أنها لم تتجاوز المعدل الطبيعي، وتم نقلهم إلى مركز سكن مؤقت.

وأضاف البيان، أن جميع المحجور عليهم، يخضعون الآن لإشراف الأطباء، ولا توجد عليهم أعراض المرض.

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