مصر.. عدوى (كورونا) تنتقل إلى أطفال من أبيهم الذي توفي بالفيروس

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (الوطن) المصرية، عن هيام عامر، عمة أحمد علي عبد العزيز، ثالث ضحية لفيروس كورونا، بمحافظة الدقهلية المصرية، تأكيدها بأن المتوفى أورث عدوى هذا الفيروس لزوجته وأولاده الثلاثة، وبينهم طفلة عمرها عامان ونصف.



وقالت: إن الالتهاب الرئوي الناتج عن هذا الفيروس، أصاب أيضا "ابنته الأخرى وعمرها 9 سنوات وابنه في الجامعة" وأن عينات التحاليل الخاصة بزوجة الضحية وأولاده الثلاثة، جاءت إيجابية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة "الأولى": "النهاردة بعتوا وفوجئنا إن نتيجة التحاليل طالعة، وبعتوا خدوا البنت للحجر الصحي، ويا ريت كانت الوزارة كلمت وكيل الوزارة أو كلموا مدير المستشفى أو أي حد وفوجئنا بتليفون من القاهرة إحنا جايين عشان الحالة إيجابية".



وتابعت: "الحالات مستقرة وبطمن أهالي بلقاس كلها عليهم، والدولة تراعيهم جداً والمستشفى ممتازة".