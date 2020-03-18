شؤون فلسطينية

(ليكود) يُقدم مشروعي ضم الغور وإعدام الفلسطينيين إلى كنيست

(ليكود) يُقدم مشروعي ضم الغور وإعدام الفلسطينيين إلى كنيست
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس كتلة حزب (ليكود) في كنيست الإسرائيلي ميكي زوهار، مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.

وقال موقع صحيفة (يسرائيل هيوم): إن زوهار، سيقدم مشاريع قوانين أمام كنيست، بهدف حشر حزب (أزرق- أبيض) بزعامة بيني غانتس، و(إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان، إلى الزاوية.

وبحسب الموقع، فإن المشروع الأول، يتعلق بضم الأغوار ومنطقة شمال البحر الميت وبرية الخليل للسيادة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي كان يدعمه حزب غانتس قبل الانتخابات، أما المشروع الثاني، فيتعلق بإصدار أحكام بالإعدام، وتنفيذها ضد الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات، وهو القانون الذي كان يسعى له حزب ليبرمان سابقًا.

ويسعى زوهار، إلى ابتزاز حزبي غانتس وليبرمان، خاصةً وأنهما يعملان سويًا بالتنسيق مع (القائمة العربية المشتركة) للإطاحة بزعيم ليكود بنيامين نتنياهو.

وقال الموقع: إن هذه الخطوة، تأتي بالرغم من وضع أزمة (كورونا)، والحديث عن تقارب محدود بين ليكود، وأزرق- أبيض بشأن جهود تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن عدم الثقة بين الطرفين لا زالت كبيرة، وليكود يريد إحراج حزبي غانتس وليبرمان، بسبب شراكتهم مع القائمة المشتركة.

وقال زوهار بسخرية، "دعونا نرى هل سيعارضون هذه القوانين لإرضاء أعضائهم الجدد من القائمة المشتركة"، مشيرًا إلى أن العلاقة بين غانتس وليبرمان، تقوم على مصلحة وحيدة هي إيذاء نتنياهو.

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