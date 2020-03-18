شؤون فلسطينية

بلدية خانيونس تُعلن عن توفر 471 فرصة عمل

بلدية خانيونس تُعلن عن توفر 471 فرصة عمل
بلدية خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، حصولها على تمويل بقيمة (1.118.145) دولارًا من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة (MDPIII)، التمويل الإضافي مشاريع التشغيل والصيانة "كثيفة العمالة" والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة
 وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

وقال منسق مشروع التشغيل بالبلدية، عبد الكريم الفرا، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) إنه سيتم من خلال هذه المنحة، توفير ما يقارب (471) فرصة عمل مؤقتة موزعة بين تشغيل عمال، وعمال مهرة، ومراقبي عمال، ومهندسين ضمن ستة عشر مشروعًا.

وأوضح الفرا، أن المشاريع تتعلق بصيانة وتسوية الشوارع الترابية، وصيانة شبكات المياه، ووصلات المياه المنزلية، وتطوير المنظومة البرمجية الخاصة بالبلدية، وتحديث المخطط التفصيلي والهيكلي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تتعلق بصيانة بلاط الإنترلوك في الشوارع والأرصفة، وتأهيل بعض الطرق الزراعية.

وأشار إلى أنه سيتم بموجب هذه المنحة تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، تشمل إنشاء شبكة صرف صحي جديدة، وصيانة القائمة منها، وتركيب الوصلات المنزلية، وصيانة شبكة إنارة الشوارع، وتعزيز البيئة من خلال مشروع الجمع الأولي للنفايات الصلبة في خانيونس من خلال عمال وعربات الكارو.

وأعربت البلدية عن تقديرها لجهود الجهات المانحة في توفير الدعم للبلدية؛ لتتمكن من تنفيذ مشاريع تطويرية بالمدينة، داعية إلى الاستمرار في الدعم، حسب سلم الأولويات والاحتياجات النابعة من اختيار المجتمع المحلي ضمن الخطة الاستراتيجية المعمول بها في بلدية خانيونس.

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