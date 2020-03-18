شؤون فلسطينية

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي
سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، عضو المجلسين الوطني، والمركزي الفلسطيني، المناضل الطيب عبد الرحيم، الذي انتقل إلى جوار ربه، فجر اليوم الأربعاء، بعد حياة من النضال من أجل فلسطين.

وقال الزعنون في بيان النعي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "إن الفقيد تقلد العديد من المواقع السياسية والإعلامية والدبلوماسية والحركية، وكانت له اسهاماته في مواقع المسؤولية، التي شغلها سواء في المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، أو كأمين عام للرئاسة".

وتقدم باسمه وباسم كافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات من عائلة المناضل الراحل الكبير، ومن آل عبد الرحيم، ومن أبناء شعبنا، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلاً المولى عز وجل، أن يرحمه، ويغفر له، وأن يدخله جناته، وأن يلهم أهله وذويه، جميل الصبر، وحسن العزاء.

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