شؤون فلسطينية

فتوح ينعى المناضل الطيب عبد الرحيم

فتوح ينعى المناضل الطيب عبد الرحيم
روحي فتوح رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نعى روحي فتوح، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الوطني الكبير الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء 18/3/2020، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال، قضاها مدافعا عن وطنه وقضيته في كل مراحل حياته، وفِي كل المحافل والمجالات.

وتقدم فتوح، من عائلة الفقيد وعموم الشعب الفلسطيني، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الفقيد الكبير، سائلين المولى عزَّ وجلَّ، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

ولد الطيب عبد الرحيم في بلدة عنبتا بطولكرم عام 1944 لعائلة فلسطينية، والده المناضل والشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود والذي استشهد وهو يقود الثوار دفاعا عن قرية الشجرة. كان الطيب عبد الرحيم من أوائل الملتحقين بحركة فتح سنة 1965 فقد كان طالبا في كلية التجارة في القاهرة ورئيسا لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة وتتلمذ على يد الشهيد الراحل ياسر عرفات.

كان الطيب عبد الرحيم من أوائل الطلبة الذين التحقوا بالكلية العسكرية في جمهورية الصين الشعبية، ومن ثم استلم إدارة إذاعة صوت العاصفة في الفترة 1969-1970، ثم مديرا لإذاعة منظمة التحرير 1973-1978، ثم عين مفوضا سياسيا عاما فترة انشقاق طرابلس، وعين سفيرا لعدد من الدول كالصين الشعبية ويوغسلافيا وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

والراحل عضو المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1977، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح منذ عام 1980، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها الخامس عام 1988، وخاض كافة معارك الثورة ضد الاحتلال ودفاعا عن استقلال القرار الفلسطيني. والطيب عبد الرحيم من مؤسسي السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993 وقد كان موضع ثقة الرئيس الراحل ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية، وعين من قبل الرئيس ياسر عرفات مسؤولاً عن شؤون الرئاسة في السلطة الفلسطينية، وأكمل مع الرئيس محمود عباس أمينا عاما للرئاسة، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عن فتح عن دائرة طولكرم في انتخابات يناير 1996.

أخبار ذات صلة

زكارنة يُحذر من الأسماء الوهمية.. ويؤكد: لا يُوجد متحدث باسم الموظفين

زكارنة يُحذر من الأسماء الوهمية.. ويؤكد: لا يُوجد متحدث باسم الموظفين

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا لنحو خمسة آلاف شخص

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا لنحو خمسة آلاف شخص

فصائل المقاومة: سنبقى بحالة انعقاد دائم لمساندة جهود الصحة والداخلية بمواجهة (كورونا)

فصائل المقاومة: سنبقى بحالة انعقاد دائم لمساندة جهود الصحة والداخلية بمواجهة (كورونا)

(ليكود) يُقدم مشروعي ضم الغور وإعدام الفلسطينيين إلى كنيست

(ليكود) يُقدم مشروعي ضم الغور وإعدام الفلسطينيين إلى كنيست

بلدية خانيونس تُعلن عن توفر 471 فرصة عمل

بلدية خانيونس تُعلن عن توفر 471 فرصة عمل

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

غزة تلجأ إلى&#34;التعليم عن بُعد&#34;.. فكيف تُعرض الدروس وما مصير الامتحانات النهائية؟

غزة تلجأ إلى"التعليم عن بُعد".. فكيف تُعرض الدروس وما مصير الامتحانات النهائية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

زكارنة يُحذر من الأسماء الوهمية.. ويؤكد: لا يُوجد متحدث باسم الموظفين

زكارنة يُحذر من الأسماء الوهمية.. ويؤكد: لا يُوجد متحدث باسم الموظفين

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا لنحو خمسة آلاف شخص

الكريري: تنفيذ حملات توعوية وتثقيف بفيروس (كورونا لنحو خمسة آلاف شخص

فصائل المقاومة: سنبقى بحالة انعقاد دائم لمساندة جهود الصحة والداخلية بمواجهة (كورونا)

فصائل المقاومة: سنبقى بحالة انعقاد دائم لمساندة جهود الصحة والداخلية بمواجهة (كورونا)

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

فتوح ينعى المناضل الطيب عبد الرحيم

فتوح ينعى المناضل الطيب عبد الرحيم

ولويل يدعو لتحويل أزمة (كورونا) إلى فرصة لصالح المنتج الوطني

ولويل يدعو لتحويل أزمة (كورونا) إلى فرصة لصالح المنتج الوطني

طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم

طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم

منوعات

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة &#34;كورونا&#34;

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة "كورونا"

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

متابعة لصبا مبارك: &#34;استري نفسك&#34;.. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

متابعة لصبا مبارك: "استري نفسك".. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: &#34;كلامك جارح في حقي &#34;

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: "كلامك جارح في حقي "

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

&#34;كورونا&#34; توقف تصوير&#34;الهيبة 4&#34;.. فما مصير دراما رمضان 2020؟

"كورونا" توقف تصوير"الهيبة 4".. فما مصير دراما رمضان 2020؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

بعد إعلان وفاته... &#34;توم هانكس&#34; ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

بعد إعلان وفاته... "توم هانكس" ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

عربي

لبنان يُسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان يُسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

كورونا يُعلّق الاحتجاجات في ساحة التحرير بالعراق

كورونا يُعلّق الاحتجاجات في ساحة التحرير بالعراق

مصر.. عدوى (كورونا) تنتقل إلى أطفال من أبيهم الذي توفي بالفيروس

مصر.. عدوى (كورونا) تنتقل إلى أطفال من أبيهم الذي توفي بالفيروس

الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء

الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء