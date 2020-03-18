رسميًا.. وزيران إسرائيليان في الحجر الصحي بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الإسرائيلية، بشكل رسمي، إخضاع وزيري الداخلية والزراعة، وعضوي كنيست للحجر الصحي الفوري بعد مخالطتهم مسؤولاً محلياً مصاباً بفيروس (كورونا).



وقالت قناة (كان) الرسمية: إنه تم إخضاع وزيري الداخلية آريه درعي، والزراعة تساحي هنغبي، وعضوي كنيست، ألون شوستر، ورام بن باراك (أزرق- أبيض) للحجر المنزلي.



وأوضحت القناة، أن هنغبي وعضوي كنيست خالطا شاي حجاج، رئيس مستوطنة (المجلس الإقليمي مرحافيم) الواقعة قرب قطاع غزة، في مؤتمر عقد الأسبوع الماضي، حول استعدادات الزراعة للتصدي لفيروس (كورونا).



وأضافت، أن درعي خالط هو الآخر حجاج، خلال اجتماع عقد الأحد بمقر وزارة الداخلية بالقدس، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.



وأعلنت، صباح اليوم الأربعاء، وزارة الصحة الإسرائيلية عن تشخيص 90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منذ الليلة الماضية، ليرفع عدد المصابين بالمرض إلى 427 حالة.