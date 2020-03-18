ملحم: إصابات (كورونا) الجديدة حدثت بسبب شخص لم يلتزم بشروط الحجر الصحي

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الحكومة لن تتوانى بأخذ أي إجراءات جديدة ستعمل للحد من انتشار فيروس (كورونا)، لافتًا إلى أنه لم يُسجل أي إصابة بفيروس (كورونا) بعد الوصول إلى 44 إصابة.



وشدد ملحم، خلال حديثه في الايجاز الصباحي للحكومة، على أهمية اتخاذ مثل هذه الخطوات في ظل تزايد أعداد المصابين خصوصًا في الدول المجاورة، مضيفًا: "المستوطنات باتت بؤر لفيروس كورونا ونحذّر العمال من التوجّه هناك، ونحن نعالج العمال الفلسطينيين بالوقاية وخير مصل للداء هو العزل والابتعاد عن المخالطة".



وأكد ملحم، أنه أجريت 402 عملية فحص لعينات يوم أمس وجميعها جاءت سلبية، أي غير حاملة للفيروس، مبينًا أن الإصابات الجديدة التي حدثت بين الفلسطينيين تسبب بها شخص لم يلتزم بشروط الحجر الصحي في بيت لحم، منوهًا إلى أنه كان يُخالط أفراد عائلته.



وأضاف "سيتم فحص جميع الذين خالطوا المصابين، للتأكد من سلامتهم"، مشددًا على أن من يتم حجره في المنزل يجب عليه الالتزام لحماية نفسه وأهله والآخرين، لا سميا في ظل حالة الاستهتار التي قد تظهر على البعض.