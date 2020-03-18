ولويل يدعو لتحويل أزمة (كورونا) إلى فرصة لصالح المنتج الوطني

بسام ولويل رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، أن مواجهة وباء (كورونا) وفق خطة الطوارئ والإجراءات الحكومية الوقائية، تعد أزمة وفرصة؛ لتعزيز التحولات الاقتصادية الوطنية المنشودة.



ودعا ولويل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن"، الحكومة والقطاع الخاص لتحويل أزمة الوباء إلى فرصة وطنية لتعزيز المنتجات الوطنية، لاسيما في مجالات الغذاء والمنظفات والأدوية.



وأكد ولويل، أن الشعوب العظيمة، حولت أزماتها إلى فرص حقيقية، لجهة تعزيز طموحاتها وتطلعاتها، والشعب الفلسطيني من الشعوب الفاعلة، التي تستطيع تحويل هذه اللحظة الوطنية الفارقة إلى تحدٍ وطني لصالح المكتسبات والحقوق الوطنية.



وشدد على أن هذه الظروف الخطيرة كشفت معدن شعبنا وقدرته على التضامن والتعاون؛ لتجاوز محنة الوباء الصحي، وهو أمر يشكل مدخلاً حقيقياً لتعزيز المنتجات الوطنية، وتطوير مواصفاتها، وفق أفضل المعايير العالمية، وهو أمر ليس بعيداً عن قدرة شركاتنا، التي انتصرت على كل العقبات والمحن.



وطالب ولويل الشركات الوطنية، بالمساهمة حسب قدراتها، وتقليص هامش الربحية مع الحفاظ على جودة المنتجات في مواجهة هذا التحدي الصحي؛ لينجو شعبنا بأقل الأضرار من هذه الأزمة العابرة بإذن الله.