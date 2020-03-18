عاجل

  • ملحم: على من يتم حجره في المنزل الالتزام لحماية نفسه وأهله والآخرين

  • ملحم: نغلّب حرية المجتمع على حرية الأفراد

  • ملحم: هناك استهتار في التعامل مع الوباء ونطالب بأخذه على محمل الجد

  • ملحم: لن تتردد الحكومة في اتخاذ ايّ اجراءات لحماية شعبنا

  • ملحم : المستوطنات باتت بؤر لفيروس كورونا ونحذّر العمال من التوجّه هناك

  • ملحم: نعالج العمال الفلسطينيين بالوقاية وخير مصل للداء هو العزل والابتعاد عن المخالطة

  • ملحم : ستكون هناك اجراءات جديدة في بيت لحم

  • ملحم: أجرينا 402 فحص لعينات يوم أمس وجميعها جاءت سلبية

  • أسرى فلسطين: غليان داخل السجون بسبب استهتار الاحتلال بحياة الأسرى بموضوع (كورونا)

شؤون فلسطينية

ولويل يدعو لتحويل أزمة (كورونا) إلى فرصة لصالح المنتج الوطني

ولويل يدعو لتحويل أزمة (كورونا) إلى فرصة لصالح المنتج الوطني
بسام ولويل رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، أن مواجهة وباء (كورونا) وفق خطة الطوارئ والإجراءات الحكومية الوقائية، تعد أزمة وفرصة؛ لتعزيز التحولات الاقتصادية الوطنية المنشودة.

ودعا ولويل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن"، الحكومة والقطاع الخاص لتحويل أزمة الوباء إلى فرصة وطنية لتعزيز المنتجات الوطنية، لاسيما في مجالات الغذاء والمنظفات والأدوية.

وأكد ولويل، أن الشعوب العظيمة، حولت أزماتها إلى فرص حقيقية، لجهة تعزيز طموحاتها وتطلعاتها، والشعب الفلسطيني من الشعوب الفاعلة، التي تستطيع تحويل هذه اللحظة الوطنية الفارقة إلى تحدٍ وطني لصالح المكتسبات والحقوق الوطنية.

وشدد على أن هذه الظروف الخطيرة كشفت معدن شعبنا وقدرته على التضامن والتعاون؛ لتجاوز محنة الوباء الصحي، وهو أمر يشكل مدخلاً حقيقياً لتعزيز المنتجات الوطنية، وتطوير مواصفاتها، وفق أفضل المعايير العالمية، وهو أمر ليس بعيداً عن قدرة شركاتنا، التي انتصرت على كل العقبات والمحن.

وطالب ولويل الشركات الوطنية، بالمساهمة حسب قدراتها، وتقليص هامش الربحية مع الحفاظ على جودة المنتجات في مواجهة هذا التحدي الصحي؛ لينجو شعبنا بأقل الأضرار من هذه الأزمة العابرة بإذن الله.

أخبار ذات صلة

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

فتوح ينعى المناضل الطيب عبد البرحيم

فتوح ينعى المناضل الطيب عبد البرحيم

غزة تلجأ إلى&#34;التعليم عن بُعد&#34;.. فكيف تُعرض الدروس وما مصير الامتحانات النهائية؟

غزة تلجأ إلى"التعليم عن بُعد".. فكيف تُعرض الدروس وما مصير الامتحانات النهائية؟

ملحم: إصابات (كورونا) الجديدة حدثت بسبب شخص لم يلتزم بشروط الحجر الصحي

ملحم: إصابات (كورونا) الجديدة حدثت بسبب شخص لم يلتزم بشروط الحجر الصحي

أسرى فلسطين: غليان داخل السجون بسبب استهتار الاحتلال بحياة الأسرى بموضوع (كورونا)

أسرى فلسطين: غليان داخل السجون بسبب استهتار الاحتلال بحياة الأسرى بموضوع (كورونا)

طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم

طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم

وفاة شاب من بلدة اليامون متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير

وفاة شاب من بلدة اليامون متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الجنايات الدولية تنشر المذكرة القانونية للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول الجرائم الإسرائيلية

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

الزعنون: كانت للطيب عبد الرحيم اسهاماته بمواقع المسؤولية بالمجلسين الوطني والمركزي

فتوح ينعى المناضل الطيب عبد البرحيم

فتوح ينعى المناضل الطيب عبد البرحيم

ولويل يدعو لتحويل أزمة (كورونا) إلى فرصة لصالح المنتج الوطني

ولويل يدعو لتحويل أزمة (كورونا) إلى فرصة لصالح المنتج الوطني

طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم

طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم

وفاة شاب من بلدة اليامون متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير

وفاة شاب من بلدة اليامون متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير

وزارة الإعلام تنعى المناضل الطيب عبد الرحيم

وزارة الإعلام تنعى المناضل الطيب عبد الرحيم

بلدية جباليا النزلة تغلق محطات توزيع الغاز غير الآمنة

بلدية جباليا النزلة تغلق محطات توزيع الغاز غير الآمنة

منوعات

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة &#34;كورونا&#34;

إليسا تستعين بالإمام علي بن طالب لمحاربة "كورونا"

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

بعد ارتدادها عن الإسلام.. السعودية فايزة المطيري تحتفل بزفافها في الكنيسة

متابعة لصبا مبارك: &#34;استري نفسك&#34;.. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

متابعة لصبا مبارك: "استري نفسك".. فهل تتوقع رد فعل الفنانة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شقيق ياسمين عبد العزيز يحرجها: انتو إزاي عايشين مع بعض بدون صفة؟

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

شاهد: فاشينيستا كويتية تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: &#34;كلامك جارح في حقي &#34;

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: "كلامك جارح في حقي "

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

&#34;كورونا&#34; توقف تصوير&#34;الهيبة 4&#34;.. فما مصير دراما رمضان 2020؟

"كورونا" توقف تصوير"الهيبة 4".. فما مصير دراما رمضان 2020؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

بعد إعلان وفاته... &#34;توم هانكس&#34; ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

بعد إعلان وفاته... "توم هانكس" ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

عربي

الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء

الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء

العاهل الأردني يوقع مرسوماً ملكياً بفرض حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا)

العاهل الأردني يوقع مرسوماً ملكياً بفرض حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا)

هيئة كبار العلماء في السعودية تُقرر وقف صلاة الجمعة والجماعة

هيئة كبار العلماء في السعودية تُقرر وقف صلاة الجمعة والجماعة

الحكومة الأردنية لمواطنيها: نؤكد على عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى

الحكومة الأردنية لمواطنيها: نؤكد على عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى