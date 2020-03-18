طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، استقراراً نسبياً، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم، كما هو موضح أدناه.
وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 9 إلى 9.5 شيكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلاً بينما كبدة الدجاج 15 شيكلاً، وفخد الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 8 شواكل.
وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:
1 - كيلو الدجاج حي من 9 إلى 9.5 شيكلاً.
2 - كيلو استيكات 22 شيكلاً.
3 - دبوس الدجاج 15 شيكلاً.
4 - كيلو فخد الدجاج 12 شيكلاً
5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً.
6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكلاً.
7- كيلو جناح الدجاج 8 شواكل.
8- كيلو الشيش 22 شيكلاً.
وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 9 إلى 9.5 شيكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلاً بينما كبدة الدجاج 15 شيكلاً، وفخد الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 8 شواكل.
وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:
1 - كيلو الدجاج حي من 9 إلى 9.5 شيكلاً.
2 - كيلو استيكات 22 شيكلاً.
3 - دبوس الدجاج 15 شيكلاً.
4 - كيلو فخد الدجاج 12 شيكلاً
5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً.
6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكلاً.
7- كيلو جناح الدجاج 8 شواكل.
8- كيلو الشيش 22 شيكلاً.
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