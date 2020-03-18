طالع أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، استقراراً نسبياً، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم، كما هو موضح أدناه.



وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 9 إلى 9.5 شيكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلاً بينما كبدة الدجاج 15 شيكلاً، وفخد الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 8 شواكل.





وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:



1 - كيلو الدجاج حي من 9 إلى 9.5 شيكلاً.



2 - كيلو استيكات 22 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 15 شيكلاً.



4 - كيلو فخد الدجاج 12 شيكلاً



5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 8 شواكل.



8- كيلو الشيش 22 شيكلاً.



رام الله - دنيا الوطن