وفاة شاب من بلدة اليامون متأثراً بإصابته نتيجة حادث سير

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توفي شاب من بلدة اليامون غرب جنين، الليلة الماضية، متأثراً بإصابته، نتيجة حادث سير.



وذكرت مصادر محلية، أن الشاب براء عبد الباسط عزات زايد، أصيب بجروح خطيرة، نتيجة تعرضه لحادث سير على شارع حيفا غرب جنين قبل 3 شهور، وأدخل إلى العناية المركزة منذ إصابته، وأعلنت الطواقم الطبية عن وفاته متأثراً بإصابته.