وزيرة الصحة تناشد أهالي بيت لحم: ابقوا في بيوتكم ولا تتجولوا بتاتًا

ناشدت وزيرة الصحة مي الكيلة، مواطني محافظة بيت لحم، للبقاء في بيوتهم وعدم التجول بتاتًا، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.





رام الله - دنيا الوطنوقالت الكيلة في منشور عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): "بعد مراجعتنا خلال الليلة الماضية للبروفايل الوبائي لإصابة المخالطين، للمخالطين للجيل الثاني، وخاصه أنه يظهر بـأن جزءاً منهم كانو يتجولون ما بين المدن الثلاث دون الاكتراث، وعليه فقد ابتدأ الجيل الثاني للمخالطين second generation of contact بالعدوى، ومن الملاحظ أيضاً عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي، كذلك التجوال بين المحافظات مع محافظة بيت لحم، فالخوف من أن يكون هناك أجيال مخالطة أخرى، تتعرض للعدوى من الفيروس".وأضافت الكيلة: "لا سمح الله إذا استمرينا على هذا الحال ولا تقف عند ذلك، خاصة أن هناك حركة من وإلى المحافظة، كما أن هناك حركة شبه عادية في داخل المحافظة، والذي سيخلق دوائر متعددة من مخالطين المخالطين، وبهذا ندخل في دائرة لا نهاية لها، خاصة أنه لم يصدر للآن عن اكتساب مناعة ضد الفيروس لمن أصيب بمرض (كورونا)".وختمت الكيلة مناشدتها بالقول: "وعليه وللحد من انتشار الفيروس أناشدكم، أيها المواطنون الكرام، البقاء في بيوتكم دون التجوال بتاتاً إلا لأسباب صحية أو طارئة، ويجب أن يكون ذلك بدوافع ذاتية، ومسؤولية مجتمعية من أجل المعافاة لمواطني محافظة بيت لحم العزيزة على قلوبنا".