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شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام تنعى المناضل الطيب عبد الرحيم

وزارة الإعلام تنعى المناضل الطيب عبد الرحيم
الطيب عبد الرحيم
رام الله - دنيا الوطن
نعى وزير الإعلام، الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو اردينة، ووكيل الوزارة، يوسف المحمود، وكافة الزميلات والزملاء، كادر الوزارة، عضو اللجنة المركزية السابق لـ (فتح)، أمين عام الرئاسة، المناضل الطيب عبد الرحيم.

واعتبرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، رحيل عبد الرحيم، خسارة لقامة عالية، تركت بصمة في مسيرتنا الكفاحية والإعلامية والثقافية، ومثلت امتدادًا لإرث الوالد القائد، والشاعر، وشهيد معركة الشجرة، عبد الرحيم محمود.

وأكدت الوزارة على أن سيرة الراحل الحافلة، كرئيس لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة، ومفوض سياسي عام لقوات الثورة، ومدير لإذاعتي صوت العاصفة، ومنظمة التحرير، وسفير في غير دولة، وقيادي في عديد المواقع والهيئات والمجالس والأطر، ونائب في  المجلس التشريعي، تدلل على ثقل الخسارة، ليس لعائلته ولإخوته في الكفاح، ولكن لكل من عرفه، بل لفلسطين وأمتنا العربية المجيدة.

وقالت: "لقد كان الطيب عبد الرحيم، رحمه الله، عروبياً يحرص كل الحرص على عروبة فلسطين، وعلى مجد الأمة العربية، وذلك لإدراكه بحس وشفافية المثقف وعمق السياسي، مدى أهمية عمقنا العربي في وجودنا ومعركتنا من أجل إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية وتقرير المصير.

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