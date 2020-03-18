بلدية جباليا النزلة تغلق محطات توزيع الغاز غير الآمنة

رام الله - دنيا الوطن

قررت بلدية جباليا النزلة، ولجنة الطوارئ في محافظة شمال غزة، إغلاق نقاط توزيع الغاز العشوائي، ومحطة غاز مركزية؛ لمخالفتها وسائل الأمان والسلامة.





وقال عضو المجلس البلدي في بلدية جباليا النزلة، محمد دكة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن لجنة الطوارئ في محافظة شمال غزة، تنظم يومياً جولات كشف وتفتيش على الحرف الخطيرة مثل: المخابز والمطاعم ومولدات الكهرباء ومصانع الصابون المنزلية، ومحطات الوقود، من أجل التأكد من إجراءات الأمان والسلامة".





وأوضح دكة، أن قرارات الإغلاق، جاءت من أجل تحقيق المصلحة العامة، وحماية أرواح شعبنا وممتلكات المواطنين، ولمنع الكوارث المأساوية، التي قد تحدث، جراء وجود محطات غاز غير آمنة، وكذلك وجود محطات غاز في مناطق سكنية.



