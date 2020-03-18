المحافظ حميد: الإجراءات المتخذة تتم بتوجيهات رئيس الوزراء وهناك المزيد منها

ومنعهم نهائياً من الحركة، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لهم، كما دعا باقي اللجان في مدن بيت جالا وبيت لحم للقيام بدورها في ذات الإطار.



وكان حميد، قد اتخذ قراراً جديداً في وقت متأخر من الليلة الماضية، وفجر اليوم، ِيقضي بتشديد الحركة في مدينة بيت ساحور، بعد الإعلان عن وجود ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمدينة، مما يرفع عدد الإصابات بمحافظة بيت لحم.



وقامت قوات مختلفة من أجهزة الأمن، بالمناداة عبر مكبرات الصوت، داعية المواطنين لعدم الخروج من المنازل، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أنها تتمنى من المواطنين الالتزام بالإجراءات.



وقال المحافظ في تسجيل صوتي، اتخذ قرار بتشديد الحركة في بيت ساحور، وستقوم سيارات الأمن بالمنادة عبر مكبرات الصوت، لعدم الحركة نهائياً حتى إشعار آخر.



وقال: إن هناك إجراءات تدرس لاتخاذها من أجل التشديد على جميع المحجورين، وإجبارهم على الالتزام بمنازلهم، تحت طائلة المسؤولية، بعدم مغادرة البيوت مع توفر الحد الأدني من الاحتياجات، مطالباً الطواقم الخاصة، بفرز المحجورين في بيوتهم حسب الجغرافيا من أجل استكمال متابعتهم بكافة جوانب المتابعة.



وأوضح المحافظ حميد، أن القرار ليس فرضاً لمنع التجول، وأنه لن يتم استخدام منع التجول كمصطلح، بل المقصود إلزام المواطنين المحجورين في بيوتهم، وعدم الخروج تحت طائلة المسؤولية، وكذلك التقليل من الحركة قدر الإمكان، مؤكداً أن مصطلح منع التجول لم يطرح.



وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قد أعلن في وقت متأخر من الليل، عن إصابة ثلاثة مواطنين من مدينة بيت ساحور بفيروس (كورونا) المستجد، مما يرفع عدد المصابين إلى أربعة وأربعين إصابة.



رام الله - دنيا الوطنقال محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد صباح اليوم الاربعاء: "إن كافة الإجراءات التي اتخذت وتتخذ وستتخذ في الأيام المقبلة، تتم بالتوجيهات المباشرة من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، موضحاً أن الإجراءات، تهدف إلى إلزام المواطنين المحجورين بالأساس بالبقاء في منازلهم، وأماكن حجرهم، ومنعهم من الحركة نهائياً حفاظاً على صحتهم، وصحة المجتمع، كما أنها تستهدف التشديد على حركة المواطنين بشكل عام؛ لضمان عدم انتشار فيروس كورونا".وأضاف حميد، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن الإجراءات التي تمت حتى ساعة متأخرة الليلة الماضية، كانت بتوجيهات من الدكتور محمد اشتية"، موضحاً أن أي إجراءات ستتخذ في الساعات والأيام المقبلة، تتم بموافقته بعد العودة إليه من قبل لجنة الطوارئ، مؤكداً أن هذه الإجراءات، تتخذ من الاقتراحات التي يقدمها أعضاء اللجنة، والتي تنقل لرئيس الحكومة.ودعا حميد، أعضاء لجنة الطوارئ، واللجان الفرعية، خصوصا في مدينة بيت ساحور إلى ضبط كافة العائلات الموجودة داخل الحجر المنزلي، مشدداً على أن التركيز، يجب أن ينصب على ضبط ومنع حركة ِالمواطنين، الذين تم حجرهم بالبيوت والمنازل،