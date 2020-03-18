خلال 24 ساعة.. 20 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في العالم
رام الله - دنيا الوطن
سُجلت اصابة 20 ألف حالة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال يوم واحد، ليصل عدد الإصابات المسجلة عالمياً إلى حوالى 197 ألفاً، إلى جانب أكثر من 1000 حالة وفاة عالمياً، ليصبح المجموع حوالي 8000، بفعل الوباء المنتشر في أكثر من 163 دولة وإقليم حول العالم.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/ مارس الجاري مرض فيروس (كورونا) بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات، ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا، وبعض الولايات الأميركية، الدراسة جزئياً أو بشكل كامل، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار (كورونا).
ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 3237 والإصابات تتجاوز 80894 شخصاً.
أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصاً.
كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات إلى 80894.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، "تلقينا تقارير عن 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني؛ ليصل الإجمالي إلى 80881".
وبينت أن 11 شخصاً توفوا بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3237 في أنحاء البلاد.
إيران
أعلن المسؤول بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني علي رضا رئيسي، أن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا حتى الآن في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيسي في تصريح: إن نحو 18 مليونا و300 ألف شخص شاركوا في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من ضمنهم 13 مليونا عن طريق الوحدات الصحية و 5 ملايين عن طريق موقعها الالكتروني.
وأوضح أن هذا الإجراء نفذ في 37 ألف مركز صحي في أنحاء البلاد، وأن من بين 45 ألفا أحيلوا إلى الطبيب، كان نحو 29 ألفا منهم بحاجة إلى الاستراحة في المنزل، ومن بين 4500 شخص أحيلوا إلى المستشفى تم إبقاء 2200 منهم، فيما تمت معالجة البقية ميدانيا.
يذكر أن أحدث إحصائية حول فيروس كورونا المستجد في إيران حتى ظُهر الثلاثاء تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 وتعافي 5 آلاف و389، ووفاة 988 شخصا.
كورونا في كوريا الجنوبية.. تسجيل 93 إصابة جديدة
أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8413 حالة حتى فجر اليوم.
وظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 100 لليوم الرابع على التوالي، بعد أن سجل 76 حالة و74 حالة و84 حالة في 15 و16 و17 من مارس الجاري.
وتم رصد 55 حالة جديدة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس في البلاد، حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة في مدينة دايغو بمقدار 35 حالة عن العدد المسجل يوم أمس، على خلفية حدوث عدوى جماعية في مستشفى للمسنين.
ووصل عدد الوفيات إلى 84 بزيادة 3 حالات عن العدد المسجل يوم أمس، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 139 إلى 1540 حالة.
أمريكا
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، أمس، حاجز الخمسة آلاف مصاب، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما كان عليه قبل أسبوع بالضبط.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن البيانات الرسمية التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، تشير إلى أن الفيروس أصاب أكثر من 5145 شخصًا، وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 91 شخصًا حتى ظهر اليوم الثلاثاء.
وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المواطنين بالعمل من المنزل، مشددا على ضرورة تخفيض التجمعات البشرية وتقليص التنقل وتجنب السفر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.
وأضاف ترمب خلال مؤتمر صحفي، أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد في الولايات المتحدة سيتم توسيعها بشكل كبير، بحيث "يمكن لمرضى الرعاية الآن استشارة أي طبيب عبر تطبيقات الفيديو دون أي تكلفة إضافية، مثل فيس تايم وسكايب"، وذلك للحد من انتشار الفيروس.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، إلى 36 مصابًا، بعد تعديل طريقة احتساب الإصابات المنسوبة للوزارة.
بريطانيا
أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1950 حالة.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية أنها أجرت 50 ألف فحص لأشخاص يشتبه بإصاباتهم بالفيروس المذكور.
وحسب البيانات الصحية سجلت الإحصاءات وفاة 55 شخصا غالبيتهم من كبار السن ممن كانوا يعانون من مشكلات صحية.
ودعت الحكومة البريطانية أمس الموظفين الذين تسمح لهم وظائفهم للعمل عن بعد، وتجنب قدر الإمكان المناسبات الجماهيرية المختلفة، من أجل الحد من انتشار الفيروس وتقليل الإصابات والوفيات.
أوروبا تغلق حدودها
وأعلن القادة الأوروبيون أمس عن إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد اجتماع عبر الفيديو، في محاولة لاحتواء وباء "كورونا" المستجد الذي صارت أوروبا بؤرته.
ووافقت الدول الـ27 على اقتراح المفوضية الأوروبية بمنع الرحلات "غير الضرورية" في اتجاه الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثين يوما، والاجتماع هو الثاني الذي يجري عبر الفيديو في ظرف أسبوع.
وهناك بعض الاستثناءات للغلق، أبرزها دخول المواطنين الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين لمدة طويلة والبريطانيين والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين.
قرغيزستان
أعلنت السلطات القرغيزية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد "COVID-19، مشيرة إلى أن كل المرضى عادوا مؤخرا من السعودية.
وقال وزير الصحة القرغيزي، كوسموس بيك تشولبونباييف، في مؤتمر صحفي، إن وزارته "أكدت رصد أولى حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا لدى 3 من مواطني الجمهورية، عادوا من السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، وكلهم من أهالي قضاء سوزاكسكي بإقليم جلال آباد".
وأوضح تشولبونباييف أن "المواطنين الـ3 عادوا من العمرة يوم 12 مارس ودخلوا في الحجر الصحي المنزلي، ولم تعتبر السعودية في حينه من الدول التي توصف بالوضع الوبائي الخطير"، مشيرا إلى أن "التحاليل التي خضعوا لها أكدت إصابة الرجال الـ3 بفيروس كورونا".
فرنسا
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس، تسجيل 175 حالة وفاة و7730 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.
وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحافي :"سجلنا 27 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 175".
وأضاف :"سجلنا 1097 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد المصابين إلى 7730".
تركيا
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) "جائحة" في البلاد.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أكد وزير الصحة التركي تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98 شخصا.
وأوضح قوجة أن المتوفى جراء فيروس كورونا رجل يبلغ من العمر 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين قريبا.
واتخذت تركيا إجراءات عدة بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، ووضعت آلاف العائدين من الخارج والمعتمرين في الحجر الصحي، وحظرت الرحلات الجوية مع 20 دولة غالبيتها أوروبية.
كما علقت صلاة الجماعة في المساجد وأغلقت بعض أماكن الراحة والترفيه العامة إلى حين زوال خطر الفيروس.
سُجلت اصابة 20 ألف حالة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال يوم واحد، ليصل عدد الإصابات المسجلة عالمياً إلى حوالى 197 ألفاً، إلى جانب أكثر من 1000 حالة وفاة عالمياً، ليصبح المجموع حوالي 8000، بفعل الوباء المنتشر في أكثر من 163 دولة وإقليم حول العالم.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/ مارس الجاري مرض فيروس (كورونا) بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات، ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا، وبعض الولايات الأميركية، الدراسة جزئياً أو بشكل كامل، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار (كورونا).
ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 3237 والإصابات تتجاوز 80894 شخصاً.
أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصاً.
كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات إلى 80894.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، "تلقينا تقارير عن 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني؛ ليصل الإجمالي إلى 80881".
وبينت أن 11 شخصاً توفوا بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3237 في أنحاء البلاد.
إيران
أعلن المسؤول بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني علي رضا رئيسي، أن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا حتى الآن في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيسي في تصريح: إن نحو 18 مليونا و300 ألف شخص شاركوا في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من ضمنهم 13 مليونا عن طريق الوحدات الصحية و 5 ملايين عن طريق موقعها الالكتروني.
وأوضح أن هذا الإجراء نفذ في 37 ألف مركز صحي في أنحاء البلاد، وأن من بين 45 ألفا أحيلوا إلى الطبيب، كان نحو 29 ألفا منهم بحاجة إلى الاستراحة في المنزل، ومن بين 4500 شخص أحيلوا إلى المستشفى تم إبقاء 2200 منهم، فيما تمت معالجة البقية ميدانيا.
يذكر أن أحدث إحصائية حول فيروس كورونا المستجد في إيران حتى ظُهر الثلاثاء تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 وتعافي 5 آلاف و389، ووفاة 988 شخصا.
كورونا في كوريا الجنوبية.. تسجيل 93 إصابة جديدة
أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8413 حالة حتى فجر اليوم.
وظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 100 لليوم الرابع على التوالي، بعد أن سجل 76 حالة و74 حالة و84 حالة في 15 و16 و17 من مارس الجاري.
وتم رصد 55 حالة جديدة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس في البلاد، حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة في مدينة دايغو بمقدار 35 حالة عن العدد المسجل يوم أمس، على خلفية حدوث عدوى جماعية في مستشفى للمسنين.
ووصل عدد الوفيات إلى 84 بزيادة 3 حالات عن العدد المسجل يوم أمس، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 139 إلى 1540 حالة.
أمريكا
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، أمس، حاجز الخمسة آلاف مصاب، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما كان عليه قبل أسبوع بالضبط.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن البيانات الرسمية التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، تشير إلى أن الفيروس أصاب أكثر من 5145 شخصًا، وتسبب في وفاة ما لا يقل عن 91 شخصًا حتى ظهر اليوم الثلاثاء.
وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب المواطنين بالعمل من المنزل، مشددا على ضرورة تخفيض التجمعات البشرية وتقليص التنقل وتجنب السفر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا العالمي.
وأضاف ترمب خلال مؤتمر صحفي، أن خدمات الرعاية الصحية عن بعد في الولايات المتحدة سيتم توسيعها بشكل كبير، بحيث "يمكن لمرضى الرعاية الآن استشارة أي طبيب عبر تطبيقات الفيديو دون أي تكلفة إضافية، مثل فيس تايم وسكايب"، وذلك للحد من انتشار الفيروس.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، إلى 36 مصابًا، بعد تعديل طريقة احتساب الإصابات المنسوبة للوزارة.
بريطانيا
أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1950 حالة.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية أنها أجرت 50 ألف فحص لأشخاص يشتبه بإصاباتهم بالفيروس المذكور.
وحسب البيانات الصحية سجلت الإحصاءات وفاة 55 شخصا غالبيتهم من كبار السن ممن كانوا يعانون من مشكلات صحية.
ودعت الحكومة البريطانية أمس الموظفين الذين تسمح لهم وظائفهم للعمل عن بعد، وتجنب قدر الإمكان المناسبات الجماهيرية المختلفة، من أجل الحد من انتشار الفيروس وتقليل الإصابات والوفيات.
أوروبا تغلق حدودها
وأعلن القادة الأوروبيون أمس عن إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد اجتماع عبر الفيديو، في محاولة لاحتواء وباء "كورونا" المستجد الذي صارت أوروبا بؤرته.
ووافقت الدول الـ27 على اقتراح المفوضية الأوروبية بمنع الرحلات "غير الضرورية" في اتجاه الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثين يوما، والاجتماع هو الثاني الذي يجري عبر الفيديو في ظرف أسبوع.
وهناك بعض الاستثناءات للغلق، أبرزها دخول المواطنين الأوروبيين وعائلاتهم والمقيمين لمدة طويلة والبريطانيين والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين.
قرغيزستان
أعلنت السلطات القرغيزية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد "COVID-19، مشيرة إلى أن كل المرضى عادوا مؤخرا من السعودية.
وقال وزير الصحة القرغيزي، كوسموس بيك تشولبونباييف، في مؤتمر صحفي، إن وزارته "أكدت رصد أولى حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا لدى 3 من مواطني الجمهورية، عادوا من السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، وكلهم من أهالي قضاء سوزاكسكي بإقليم جلال آباد".
وأوضح تشولبونباييف أن "المواطنين الـ3 عادوا من العمرة يوم 12 مارس ودخلوا في الحجر الصحي المنزلي، ولم تعتبر السعودية في حينه من الدول التي توصف بالوضع الوبائي الخطير"، مشيرا إلى أن "التحاليل التي خضعوا لها أكدت إصابة الرجال الـ3 بفيروس كورونا".
فرنسا
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس، تسجيل 175 حالة وفاة و7730 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.
وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحافي :"سجلنا 27 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 175".
وأضاف :"سجلنا 1097 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد المصابين إلى 7730".
تركيا
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) "جائحة" في البلاد.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أكد وزير الصحة التركي تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98 شخصا.
وأوضح قوجة أن المتوفى جراء فيروس كورونا رجل يبلغ من العمر 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين قريبا.
واتخذت تركيا إجراءات عدة بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، ووضعت آلاف العائدين من الخارج والمعتمرين في الحجر الصحي، وحظرت الرحلات الجوية مع 20 دولة غالبيتها أوروبية.
كما علقت صلاة الجماعة في المساجد وأغلقت بعض أماكن الراحة والترفيه العامة إلى حين زوال خطر الفيروس.
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